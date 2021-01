O processo seletivo para a contratação de professores pelo Processo Seletivo Simplificado (PSS), realizado neste domingo (11), teve uma abstenção de 12,74%. O processo foi adiado duas vezes, inclusive, com pedidos na Justiça feitos pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) e também da APP-Sindicato.

publicidade

Foram realizadas provas em 198 locais em 30 cidades do Paraná. Os candidatos, que concorrem a vagas de professor temporário da rede estadual neste ano letivo, tiveram 2h30 para concluir a prova, caso tivessem optado por uma disciplina, e 4 horas, se optado por duas.

A folha de resposta digitalizada ficará disponível no site do Cebraspe, empresa responsável pela aplicação da prova, assim como o gabarito preliminar, que será divulgado nesta segunda-feira (11) às 21 horas.

O edital do processo seletivo prevê a contratação de pelo menos 4 mil profissionais para lecionarem nas unidades do estado em 2021. Na prática, contudo, ao longo do ano, essas vagas serão ampliadas, chegando às mesmas 20 mil vagas temporárias de 2020. Os salários podem chegar a até R$ 3.720. Aproximadamente 40 mil dos 47 mil candidatos tiveram a inscrição deferida para realizar a prova.