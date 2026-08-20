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De escolas cívico-militares ao fim do vestibular: o que candidatos propõem para a educação no Paraná

9 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Raisa Toledo - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 20/08/26 07h26
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A imagem mostra um grupo de estudantes paranaenses de costas, caminhando abraçados.
Propostas dos candidatos para a educação do Paraná vão de cofinanciamento para creches a extinção do vestibular. Foto: Lucas Fermin/Seed

Entre a manutenção dos programas atuais e a promessa de novas estratégias, a educação é um dos pontos centrais discutidos durante o período eleitoral. Nessa área, os candidatos ao governo do Paraná apresentaram propostas distintas para lidar com os desafios da rede estadual.

A Tribuna do Paraná analisou os planos de governo de cada candidatura e resumiu os principais pontos apresentados. A ordem dos candidatos no texto segue o cenário estimulado da pesquisa de intenções de voto para governador divulgada pelo instituto Paraná Pesquisas nesta segunda-feira (17), a primeira após o registro das candidaturas:

Propostas de Sergio Moro (PL) para educação

  • Ampliar o ensino em tempo integral atrelado à Educação Profissional e Tecnológica no Ensino Médio, focado nas vocações econômicas de cada região do estado;
  • “Restabelecer a disciplina e o respeito em sala de aula” por meio de “medidas que garantam o ambiente propício ao aprendizado de qualidade”;
  • Criar uma política permanente de valorização docente, com cuidados com a saúde mental, formação continuada, reconhecimento por bons resultados e “melhores condições de trabalho”;
  • Programa de qualificação em gestão e liderança para diretores e equipes pedagógicas;
  • Ampliar a “experiência bem-sucedida” das escolas cívico-militares;
  • Expandir as vagas em creches por meio de parcerias com municípios e fortalecer a alfabetização até o 2º ano do Ensino Fundamental;
  • Avaliar “de forma abrangente” os impactos e resultados do uso de plataformas educacionais digitais para “eliminar excessos”;
  • Levar conexão rápida de internet a todas as escolas e ampliar o uso de laboratórios de robótica/IA;
  • Expandir oportunidades de intercâmbio nacional e internacional para estudantes, professores e gestores por meio de parcerias com instituições e empresas;
  • Criar o “Programa Talentos do Paraná” para identificar estudantes com altas habilidades e oferecer “atendimento especializado, iniciação científica, mentoria e parcerias com universidades e empresas”;
  • Criar um painel público com dados abertos sobre alfabetização, frequência, evasão, estrutura das escolas e uso dos recursos;
  • Ampliar a Educação a Distância (EAD) nas universidades estaduais;
  • Fortalecer a política de permanência estudantil nas universidades estaduais com subsídios para alimentação e moradia.

Propostas de Requião Filho (PDT) para educação

  • Encerrar o programa “Parceiro da Escola” e devolver a administração das escolas estaduais ao poder público, “com transição que preserve aulas, alimentação, limpeza e direitos dos trabalhadores”;
  • Revisar o modelo de escolas cívico-militares, submetendo-o a avaliação e devolvendo à comunidade escolar a decisão sobre seu projeto pedagógico;
  • Universalizar até 2030 a alfabetização em leitura, escrita e conhecimentos matemáticos essenciais ao fim do 2º ano do Ensino Fundamental;
  • Realizar concursos públicos, “fortalecer a carreira docente” e assegurar a eleição periódica de diretores;
  • Ensinar programação, computação, robótica e uso de IA “de forma crítica”, sem “plataformização” ou substituição de professores;
  • Garantir alimentação escolar regionalizada, com mais compras da agricultura familiar, e adequada para alergias e doença celíaca;
  • Recuperar a infraestrutura de salas, cozinhas, banheiros, quadras, bibliotecas, laboratórios e redes elétricas e publicar o andamento das obras por unidade escolar;
  • “Ampliar” EJA (Educação de Jovens e Adultos), educação do campo, inclusão, transporte, alimentação e apoio ao estudante;
  • Preservar a autonomia universitária, dar previsibilidade ao financiamento e ampliar a assistência estudantil;
  • “Celeiro Tech”: integrar universidades, centros de pesquisa e empresas.

Propostas de Sandro Alex (PSD) para educação

  • Cofinanciamento estadual para creches municipais (Educação Infantil de 0 a 3 anos), destinado à construção, ampliação, requalificação e manutenção de unidades;
  • Implantação gradual de escolas bilíngues, com componentes curriculares ministrados em português e inglês;
  • Rede de colégios “Agrotech”, Colégios Agrícolas com laboratórios, conectividade, automação, drones e biotecnologia;
  • Acompanhamento pedagógico com intervenções personalizadas por professores e pedagogos e reforço escolar no contraturno;
  • Ampliar o Observatório da Aprendizagem e Inteligência Educacional como uma plataforma que integra dados de avaliações, frequência, abandono e indicadores territoriais de vulnerabilidade;
  • Uso de IA para apoiar avaliações, planejamento, produção de materiais acessíveis, identificação de dificuldades e construção de trilhas pedagógicas personalizadas;
  • Ampliar a oferta da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e articular a conclusão da educação básica com qualificação profissional e técnica para esse público;
  • Criar uma Escola de Formação dos Profissionais da Educação com formação presencial, híbrida e digital;
  • Ampliar intercâmbios, formação em idiomas, cooperação científica e experiências internacionais para professores;
  • Ampliar o Atendimento Educacional Especializado (AEE) com formação de professores, eliminação progressiva de barreiras de acessibilidade, atendimento itinerante e centros de referência;
  • Apoio a estudantes vulneráveis e de primeira geração nas universidades estaduais, com “políticas de permanência e apoio à conclusão.”

Proposta de Luiz França (Missão) para a educação

  • Prioridade pedagógica permanente em Língua Portuguesa e Matemática;
  • Instituir o “Código Paranaense de Convivência e Proteção Escolar” com padrões de segurança e convivência e tipificação de situações como perturbações, intimidação, bullying, danos ao patrimônio, agressões, ameaças, extorsão, tráfico, presença de armas e situações de risco iminente;
  • Novas plataformas digitais e aplicativos devem demonstrar qual avanço foi obtido para serem aprovados;
  • Valorização da escrita manuscrita por exigir atenção, memória, organização das ideias e domínio da língua;
  • “Avaliação presencial de autoria”, para analisar a qualidade da escrita autoral de estudantes;
  • Integrar sistemas para formar um “Histórico Educacional Contínuo” com dificuldades, intervenções realizadas, adaptações, recursos de acessibilidade e providências institucionais pendentes;
  • Criar “Acordos Regionais de Formação Técnica”, em que a abertura de cursos técnicos depende da demanda de empresas e cooperativas da região;
  • Criar sistema para monitorar níveis de evasão, empregabilidade e renda dos egressos de universidades, a fim de “decidir” onde aplicar recursos.

Propostas de Tayná Miessa (UP) para educação

  • Fim do programa “Parceiro da Escola” e dos colégios cívico-militares;
  • Implementar o passe livre estudantil ilimitado para transportes municipais e intermunicipais;
  • Ampliar cotas raciais, construir moradias e restaurantes universitários gratuitos para baixa renda e caminhar para o fim do vestibular como forma de ingresso nas universidades;
  • Encerrar contratos com plataformas digitais pagas, investindo em sistemas de servidores gerenciados pelo Estado;
  • Oferta de turnos noturnos nos colégios estaduais e reabertura das turmas de EJA fechadas;
  • Fim das terceirizações em serviços essenciais nas escolas e universidades por meio da abertura de novos concursos públicos;
  • Revogar a Lei Geral das Universidades (LGU) e garantir a autonomia universitária;
  • Reajuste salarial dos professores e técnicos administrativos de ensino da rede estadual básica e superior;
  • Tornar obrigatório o currículo de história da África e da diáspora africana em todas as escolas.

Propostas de Alexandre Salomão (Mobiliza) para educação

  • Ampliar o investimento em creches, priorizando municípios com maior vulnerabilidade social;
  • Incorporar o modelo de governança municipalizada consolidado pelo Programa de Alfabetização na Idade Certa do Ceará;
  • Adotar o desempenho no Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) como meta de longo prazo;
  • Realizar uma revisão do modelo de parcerias privadas na gestão escolar, com prestação de contas pública antes de decidir manter, ajustar ou substituir;
  • Conclusão da eliminação de salas de madeira e da instalação de climatização nas salas de aula;
  • Calendário regular e previsível de concursos e progressão docente;
  • Criar trilhas formais no contraturno escolar para descoberta de talentos em esporte, artes, ciência e empreendedorismo;
  • Integrar programas permanentes de cultura (teatro, música, leitura) à grade escolar regular;
  • Ampliar as aulas de programação e robótica na rede estadual.

Propostas Samuel de Mattos (PSTU) educação

  • Destinar 100% das vagas das universidades estaduais para egressos da rede pública;
  • Plano de obras para construção de creches e escolas públicas em tempo integral nas periferias;
  • Ampliar cursos de saúde nas universidades estaduais com foco no atendimento ao interior do estado;
  • Criar cotas para pessoas trans e aplicar efetivamente as leis que regem o ensino de história afro-brasileira e indígena no estado;
  • Construir escolas públicas interculturais e bilíngues em aldeias e garantir concursos para professores indígenas;
  • Implementar educação sexual para igualdade de gênero e prevenção da violência nas escolas.

Propostas Adriano Teixeira (PCO) para educação

  • Eleição direta para todos os postos de gestão nas escolas e governo tripartite (alunos, professores e funcionários) nas universidades;
  • Mais verbas para a educação, destinando recursos públicos exclusivamente para o ensino público;
  • Fim dos vestibulares e garantia de livre ingresso nas universidades;
  • Piso salarial de R$ 8,5 mil e jornada de trabalho máxima de 30 horas semanal para professores;
  • Estatizar o ensino pago e acabar com a proibição do uso de celulares nas escolas.

Metodologia da pesquisa eleitoral citada: 1.520 entrevistados pelo Paraná Pesquisas de 13 a 16 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Partido Liberal (PL). Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,6 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-09048/2026.

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