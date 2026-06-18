Programa de R$ 20 milhões seleciona projetos para agro do Paraná

O programa paranaense Nexus Inovação Aberta está com inscrições abertas até o dia 3 de julho para selecionar 10 projetos de empresas paranaenses (com faturamento anual a partir de R$ 4,8 milhões) que possuam desafios tecnológicos em genoma e bioinformática aplicadas ao agronegócio.

O programa vai destinar R$ 20 milhões em recursos não reembolsáveis (até R$ 2 milhões por projeto aprovado) para finalizar soluções desenvolvidas em parceria com startups deep techs – focadas em desenvolver soluções baseadas em descobertas científicas e tecnologia de alta complexidade – e instituições científicas e tecnológicas.

Os projetos poderão contemplar soluções em áreas como melhoramento genético, bioinsumos, biodefensivos, integração de dados agronômicos e outras soluções capazes de gerar ganhos de eficiência para o campo. A proposta é fortalecer a conexão entre ciência e mercado, transformando conhecimento produzido em universidades, centros de pesquisa e empresas de base tecnológica em soluções práticas para cadeias produtivas paranaenses.

O programa Nexus exige a metodologia BRDE Labs, que é uma plataforma de inovação aberta do Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul que conecta empresas a startups, universidades e centros de pesquisa para resolver problemas de mercado. Em vez de atuar como um financiador tradicional, o programa funciona como um acelerador de parcerias. Ele ajuda a corporações a mapearem problemas operacionais ou tecnológicos e conecta com cientistas e empreendedores capazes de desenvolver soluções sob medida. Assim, o projeto estimula novos negócios e também desenvolve a economia da região.

No Paraná, o BRDE Labs também conta com a atuação da Hotmilk, ecossistema de inovação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

O programa é coordenado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e conta com a parceria da Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (Seia), da Fundação Araucária e do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) também atuou na estruturação da chamada pública.

Serviço

Nexus Inovação Aberta

Inscrições: até 3 de julho de 2026

Quem pode participar: empresas brasileiras sediadas no Paraná, com receita bruta anual igual ou superior a R$ 4,8 milhões

Edital e informações: www.brdelabs.com.br/nexus