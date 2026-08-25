Investigação

Professores são investigados por suspeita de estupro contra adolescente no litoral do Paraná

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Giully França - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 25/08/26 15h05
Prefira a Tribuna no Google
Polícia Civil do Paraná prende homem investigado pelo crime de estupro de vulnerável
Foto: PCPR | Imagem ilustrativa

Dois professores que atuam no Colégio Estadual Gratulino de Freitas, em Guaratuba, no litoral, são investigados pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) por suspeita de estupro contra um adolescente. O crime teria ocorrido após a vítima aceitar uma carona dada por um dos docentes.

Segundo o relato do jovem, ele aceitou uma carona para casa, oferecida por um docente que estava acompanhado de seu companheiro, que também atua na escola. O adolescente, entretanto, teria sido levado para a residência dos professores, onde permaneceu por cerca de uma hora e meia.

Mais tarde, um amigo o encontrou e percebeu hematomas no pescoço e notou que a roupa do jovem estava suja de sangue, na região anal. O pai desse amigo teria informado a direção do colégio, que entrou em contato com a PCPR na sequência.

O caso aconteceu no dia 19 de agosto. O adolescente foi encaminhado ao Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, para fazer o exame de corpo de delito.

+ Leia mais

Em nota enviada à Tribuna do Paraná, a Secretaria de Estado da Educação (Seed) informou que o Núcleo Regional de Educação (NRE) de Paranaguá está acompanhando a ocorrência. De acordo com o órgão, um dos professores foi chamado para prestar esclarecimentos preliminares. O outro já estava de licença e segue afastado da sala de aula.

“O NRE permanece acompanhando o caso e prestando os encaminhamentos institucionais pertinentes, respeitando os procedimentos legais e a apuração pelas autoridades competentes”, finaliza o texto.

Também em nota, a PCPR afirmou que os responsáveis pela escola e testemunhas já foram ouvidos. A vítima passou por uma escuta especializada. “A PCPR segue as diligências para esclarecer o caso”, reforça.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google