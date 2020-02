Professores da rede estadual que sonham em viajar para o exterior para aprimorar seus conhecimentos acabam de ganhar uma oportunidade. A Secretaria da Educação e do Esporte do Paraná (Seed) anunciou que vai liberar até 62 professores selecionados para cursos de aperfeiçoamento pedagógico nos Estados Unidos e no Canadá.

De acordo com a Seed, o afastamento dos professores será com ônus limitado, ou seja, durante o período de estudos os docentes vão continuar recebendo o salário e demais benefícios.

Os programas de intercâmbio internacional que devem receber os professores do Paraná são o Programa de Desenvolvimento Profissional de Professores da Educação Básica no Canadá (Edital 31/2019 Capes), Programa de Desenvolvimento Profissional de Professores de Língua Inglesa nos EUA – PDPI (Edital 30/2019 Capes) e Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Língua Inglesa nos EUA (Fulbright).

Os intercâmbios têm duração entre seis e oito semanas e acontecem entre os meses de junho e agosto, com exceção do Fulbrignt, que tem duração de seis meses.

Formação continuada

No Canadá e Estados Unidos, professores de diferentes disciplinas poderão participar de cursos de inglês, gestão de sala de aula (práticas metodológicas, planejamento de aula e uso de tecnologias em educação) e temáticas voltadas ao processo de ensino e aprendizagem. Saiba mais sobre os programas:

Programa de Desenvolvimento Profissional de Professores de Língua Inglesa nos EUA – PDPI (Edital 30/2019): A iniciativa oferece curso intensivo em universidades nos Estados Unidos, com atividades acadêmicas e culturais. O programa tem duração de seis semanas (entre junho e agosto) e será ofertado através da parceria Capes e Comissão Fulbright. Para todo o Paraná, há um total de 18 vagas para professores de escolas públicas, municipais e estaduais. Há ainda 20 vagas previstas especificamente para professores de escolas cívico-militares de todo o Brasil.

(Edital 31/2019): O programa, realizado pela Capes, prevê curso de aperfeiçoamento de língua Inglesa e temáticas voltadas ao processo de ensino e aprendizagem. O curso tem duração de oito semanas (entre junho e julho) e será promovido pelo Colleges and Institutes Canada. São 20 vagas direcionadas para professores das redes municipais e estaduais dos três estados da região Sul do país. Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Língua Inglesa nos EUA (Fulbright DAI): É uma iniciativa do Departamento de Estado dos Estados Unidos, por meio da Comissão Fulbright, que oferece a professores efetivos de inglês do ensino médio regular da rede pública um curso nos Estados Unidos sobre as melhores práticas em metodologias de ensino, planejamento de aula e uso de tecnologias em educação. Com duração de seis meses, o programa oferta um número máximo de 4 vagas para a rede estadual do Paraná.

Compromisso

O afastamento com ônus limitado para professores da rede estadual aprovados nos programas poderá ser concedido pela Secretaria da Educação (Seed) de acordo com o definido no Decreto Estadual 444/1995.

Segundo a pasta, o professor aprovado deverá assumir o compromisso de participar como formador em eventos, seminários, cursos e webconferências, quando convocado pela Seed, durante um ano, além de compartilhar e aplicar os conhecimentos adquiridos durante sua formação no exterior na instituição de ensino da rede estadual em que estiver atuando.