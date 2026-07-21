Primeiro Max Atacadista do Brasil é reinaugurado após revitalização no Paraná

O primeiro Max Atacadista do Brasil está de cara nova. Para marcar os 25 anos da bandeira de atacarejo, o Grupo Muffato reinaugurou a unidade da Vila Portes, em Foz do Iguaçu. Foi a primeira loja da rede, inaugurada em 2001, e é considerada um marco na entrada da empresa no segmento de atacarejo.

A revitalização faz parte do plano permanente de modernização das lojas do grupo. Além disso, coincide com as comemorações do aniversário da bandeira, que hoje reúne 71 unidades distribuídas por 45 cidades do Paraná e de São Paulo.

Além de Foz do Iguaçu, o Grupo Muffato também reinaugurou o primeiro Max Atacadista de Ponta Grossa, localizado no bairro Chapada, que passou por ampliação e ganhou um estacionamento 30% maior.

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Primeira loja do Max Atacadista

Localizada na Rua das Missões, na Vila Portes, região tradicional de comércio na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, a unidade de Foz passou pela terceira grande revitalização desde a inauguração.

De acordo com o Grupo Muffato, a loja recebeu uma nova ambientação e reorganização dos setores para tornar a experiência de compra mais prática e confortável, além de valorizar a exposição dos produtos.

“O Grupo Muffato é pioneiro no conceito de atacarejo no Brasil. O Max da Vila Portes ocupa um lugar muito especial na nossa história porque marca a entrada do grupo nesse modelo de negócios. Nossos amigos da Tríplice Fronteira confiaram no nosso pioneirismo e, ao longo destes 25 anos, construímos uma relação de confiança, proximidade e carinho”, afirma o diretor do Grupo Muffato, Ederson Muffato.

Unidade de Ponta Grossa também foi ampliada

Outra loja histórica da rede que passou por reformas foi a unidade da Avenida Souza Naves, em Ponta Grossa. Inaugurada em 2019, foi o primeiro Max Atacadista da cidade.

Além da modernização dos ambientes internos, o empreendimento foi ampliado após a aquisição de um terreno vizinho. Com isso, o estacionamento ganhou cerca de 30% mais vagas, passando a oferecer 530 espaços para os clientes.

Segundo a empresa, as duas revitalizações fazem parte da estratégia de atualizar unidades tradicionais da rede e acompanhar as mudanças no comportamento dos consumidores.

Com 52 anos de história, o Grupo Muffato está entre os maiores grupos varejistas do Brasil e mantém um plano contínuo de investimentos para modernizar as unidades no Paraná e em São Paulo.