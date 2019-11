A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou um argentino desmaiado sob chuva forte às margens da BR-369, no município de Jacarezinho, interior do Paraná, na tarde de quarta-feira, 27. As informações são da assessoria de comunicação da PRF.

+Viu essa? Loja de couro é completamente destruída por incêndio no Centro de Curitiba

O rapaz tem 20 anos e, segundo a enfermeira da Santa Casa de Jacarezinho, onde foi socorrido, teria vindo ao Brasil à procura de trabalho. O argentino teria caminhado pela rodovia por três dias seguidos sem se alimentar e sem água. Enfrentou chuva forte em parte do trajeto e desmaiou por desidratação.

“Provavelmente morreria se fosse noite e ninguém o visse desmaiado”, afirma a assessoria da Polícia Rodoviária Federal.

O rapaz estava trêmulo, não respondia aos chamados e sequer abria os olhos. Os policiais acionaram o resgate e forraram o chão úmido com uma capa de chuva da PRF. Cortaram a camiseta encharcada dele e o cobriram com outra capa de chuva para mantê-lo aquecido até a chegada do resgate.

O argentino foi levado ainda desacordado para a Santa Casa de Misericórdia. Após os primeiros exames, o hospital constatou que ele está fraco, mas se recuperando. Os pais do rapaz foram encontrados na cidade de Corrientes, às margens do Rio Paraná.