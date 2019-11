Um incêndio de grandes proporções destruiu por completo uma loja de couros na Rua André de Barros, no Centro de Curitiba, por volta das 18h da noite desta quinta-feira (28). As chamas duraram cerca de sete horas e foram controladas apenas no final da madrugada desta sexta-feira (29).

A loja atingida fica em um local com vários comércios, entre a Alameda Dr. Muricy e a Desembargador Westphalen, em uma área antiga da cidade. Um consultório odontológico e um espaço que estava para locação, em cima da loja incendiada, também ficaram destruídos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o local era de difícil acesso e com muitos entulhos. “A estrutura foi bastante abalada e uma averiguação de engenheiros vai constatar o estado crítico da estrutura. Era um local com muito entulho, tanto que já foram retirados quatro caminhões com material perdido”, disse o tenente André Fonseca, do Corpo de Bombeiros.

A loja onde o incêndio começou tinha muitos materiais inflamáveis, o que colaborou para a dificuldade na contenção das chamas. Apesar da intensidade das chamas, ninguém se feriu.

Quadra Isolada

Agentes da Superintendência de Trânsito de Curitiba isolaram a quadra para o trabalho do Corpo de Bombeiros, o que motiva um trânsito intenso na região, que normalmente já tem tráfego intenso. Nesta manhã, após o trabalho de rescaldo dos Bombeiros, duas faixas foram liberada aos motoristas. A orientação é, se possível, evitar o trecho.