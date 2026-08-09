Maconha prensada e variedade “dry”: a descoberta da PRF ao abrir caixas suspeitas em Guarapuava

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 3.553 quilos de maconha em uma carreta que transportava trigo pela BR-277, em Guarapuava, na região Central do Paraná. A droga estava distribuída em caixas encontradas junto à carga. O motorista, um paraguaio de 29 anos, foi preso.

A apreensão aconteceu por volta das 9h de sábado (8), durante uma fiscalização no km 360 da rodovia. Ao conversar com o condutor, os policiais perceberam que as informações apresentadas sobre a viagem não coincidiam. O nervosismo demonstrado por ele durante a abordagem também levou a equipe a aprofundar a vistoria.

Os agentes então solicitaram a abertura do compartimento de carga e a retirada da lona que cobria a carreta. Em meio ao carregamento de trigo, foram localizadas diversas caixas com tabletes de maconha.

Depois da pesagem, a PRF contabilizou 3.548 quilos de maconha prensada e outros 5,2 quilos da variedade conhecida como dry. Somadas, as drogas chegaram a 3.553 quilos.

Questionado sobre o transporte, o motorista relatou que recebeu o caminhão já carregado em Foz do Iguaçu, no Oeste do estado. O destino informado por ele era São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

O paraguaio foi preso e encaminhado com a carga apreendida à Delegacia da Polícia Federal em Guarapuava.