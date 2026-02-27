Previsão do tempo: Será que o sol volta a aparecer em Curitiba?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O fim de semana no Paraná será marcado por forte calor no Interior e nebulosidade persistente no Leste do estado, segundo previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Algumas cidades do Oeste e Noroeste podem registrar temperaturas de até 34°C, enquanto pancadas de chuva isoladas são esperadas no Interior, porém com volumes menores que os observados durante a semana.

Na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), Litoral e região de Palmas, as temperaturas serão mais amenas, com máximas em torno de 26°C. Na capital, a máxima é de 24°C no sábado e não passa de 23°C no domingo, com a mínima podendo atingir 15°C.

Já nos Campos Gerais, Centro-Sul e Norte, as máximas devem ficar próximas dos 29°C. O sol predominará nas demais regiões, com rápida elevação das temperaturas, especialmente no Noroeste.

A meteorologista Júlia Munhoz, do Simepar, explica que o escoamento em médios e altos níveis da atmosfera pode contribuir para a formação de chuvas localizadas e de curta duração, acompanhadas de trovoadas isoladas, principalmente entre o Sudoeste e o Centro-Sul. No entanto, não há previsão de eventos meteorológicos severos.

Para o sábado, são esperadas pancadas de chuva irregulares a partir da tarde em áreas centrais, Centro-Sul, Sudoeste, Oeste e Noroeste, com possibilidade de chuva forte e raios em alguns pontos. O domingo, primeiro dia de março, deve manter tempo estável com poucas nuvens na metade Noroeste do estado, enquanto a metade sudeste permanecerá com presença significativa de nuvens baixas.

As temperaturas seguem em elevação gradativa em todo o Paraná, exceto na RMC e no Litoral. Em cidades como Foz do Iguaçu e Capanema, as máximas podem alcançar os 34°C no fim de semana, com tendência de aumento para a próxima semana.