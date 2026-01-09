Prejuízo milionário: 3 mil postes são danificados em acidentes no PR

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um levantamento da Copel revelou que 3.607 postes precisaram ser substituídos no Paraná em 2025 devido a colisões de veículos. Esse número mantém os acidentes com a infraestrutura elétrica entre as principais causas externas de interrupção no fornecimento de energia no estado, gerando prejuízos para motoristas, consumidores e toda a sociedade.

Apesar de uma leve redução em relação aos anos anteriores, o número de ocorrências permanece elevado. Em 2024 foram 3.700 casos, em 2023 foram 3.757, em 2022 foram 3.885 e em 2021 foram registrados 3.962 acidentes.

Curitiba, Londrina e São José dos Pinhais lideram o ranking estadual em números absolutos. Considerando a proporção por mil habitantes, destacam-se municípios menores como Ortigueira, Reserva e Tibagi.

Impactos e custos das colisões

Cada acidente exige ação imediata das equipes da Copel para isolar a área, substituir o poste, recompor as redes e religar os consumidores. Em média, o processo leva cerca de 4 horas, podendo se estender conforme a gravidade do dano e as condições do local.

O custo médio cobrado do responsável pela colisão em 2025 foi de R$ 5,5 mil por poste. Além disso, há o prejuízo coletivo da interrupção no fornecimento de energia e os riscos à integridade física das pessoas envolvidas.

A Copel reforça a importância da direção segura, alertando que um único poste derrubado pode deixar imóveis do entorno sem luz por horas. Em caso de acidente com cabos energizados, a orientação é permanecer no veículo e acionar a empresa pelo 0800 51 00 116.