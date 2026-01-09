Rua Holanda recebe obras para melhorar acessibilidade e mobilidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Rua Holanda, no bairro Bacacheri em Curitiba, está passando por obras de requalificação urbana para melhorar a acessibilidade e mobilidade, especialmente para pedestres. As intervenções ocorrem no trecho entre a Rua Costa Rica e a Avenida Prefeito Erasto Gaertner, com previsão de conclusão até o final de fevereiro, dependendo das condições climáticas.

As obras incluem a implantação de novas calçadas, ciclovia, piso tátil, mobiliário urbano e paisagismo. Também está previsto o estreitamento da via em pontos de travessia para aumentar a segurança dos pedestres. O projeto, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), visa promover um ambiente urbano mais seguro e qualificado.

Ao longo de 250 metros, serão instalados passeios de concreto mais amplos e planos em ambos os lados da via, com faixa de piso tátil. A área total de melhorias urbanas chegará a 1.860 metros quadrados. O projeto também prevê rampas de acessibilidade nas esquinas, ciclovia no lado direito da via e manutenção do estacionamento para carros do lado esquerdo.

Após a conclusão das mudanças na infraestrutura, a prefeitura realizará a recuperação do pavimento da rua e fará nova pintura de sinalização horizontal. As obras na Rua Holanda fazem parte de um conjunto de transformações urbanas na região, que incluiu intervenções na Avenida Erasto Gaertner e nas ruas Costa Rica e Estados Unidos.