Prédio da Funai é atacado em cidade do interior do Paraná

O Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) informou em nota oficial na tarde desta sexta-feira (9) que o prédio da Unidade Técnica Local (UTL) da Funai em São Jerônimo da Serra, há 90 km de Londrina, interior do Paraná, foi atingido por artefatos explosivos. Procurada pela reportagem da Tribuna, a delegacia da Polícia Federal da região informou que não tomou conhecimento sobre esse fato.

De acordo com a nota do Ministério dos Povos Indígenas, investigações preliminares apontam que o ataque foi realizado com o uso de uma bomba, o que resultou na depredação de parte da entrada do edifício. Não havia servidores ou outros cidadãos no local e por isso ninguém ficou ferido.

A Funai informou que fez o registro do Boletim de Ocorrência e que comunicou a Polícia Federal (PF) e a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) para investigar o caso.

“O Estado brasileiro não se intimidará diante de tentativas de coação, não aceitará qualquer tipo de violência e continuará firme no cumprimento de seu dever constitucional de garantir e proteger os direitos fundamentais dos povos indígenas”, disse a nota.