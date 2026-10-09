Perfis de entidades estudantis da UFPR e UTFPR são derrubados no Instagram

Os perfis dos Diretórios Centrais dos Estudantes (DCEs) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) foram suspensos no Instagram. A derrubada dos perfis aconteceu depois da divulgação de uma assembleia geral convocando os estudantes para uma mobilização contra a extrema direita no Paraná.

“Em razão do prejuízo na divulgação do espaço com a queda do perfil, focamos nossos esforços em divulgar por outros meios e garantir que a assembleia acontecesse com grande adesão”, explicou João Ricardo, coordenador-geral do DCE da UFPR.

O membro do DCE da UFPR comentou que a derrubada dos perfis tem acontecido de maneira arbitrária. “Isso tem se repetido reiteradamente, não só com entidades estudantis mas com deres de outras entidades, como sindicatos”, explica.

A reportagem da Tribuna do Paraná entrou em contato por e-mail com a Meta na quinta-feira (8), mas não recebeu um retorno.

Recado via WhatsApp

Diante das restrições no Instagram, as entidades acadêmicas estão compartilhando as informações a respeito das mobilizações no WhatsApp. Confira abaixo a mensagem completa enviada aos estudantes:

“CALENDÁRIO DE MOBILIZAÇÃO SEMANAL CONTRA A EXTREMA DIREITA NO PARANÁ ⚠️

Terça-feira, dia 06/10:

🚩 Reunião geral do movimento estudantil unificado de Maringá, 18h30 no Auditório Ney Marques da UEM

🚩 Café com o Centro Acadêmico de Serviço Social da UFPR de organização contra a extrema direita, 21h15 na sala 35B do campus Litoral em Matinhos

Quarta-feira, dia 07/10:

🚩 Assembleia geral da UFPR, 18h no Hall de Administração no campus Politécnico, Curitiba, com ponto online para campi do interior e litoral

🚩 Assembleia geral da UTFPR e EMBAP, 18h na UTF Centro Curitiba

Quinta-feira, dia 08/10:

🚩ATO NEM O PAI NEM O FILHO: EM DEFESA DO BRASIL E CONTRA O AVANÇO DA EXTREMA DIREITA! 18h na Praça Santos Andrade, Curitiba

Convocamos todes do movimento estudantil, de trabalhadores e popular para fortalecer a organização política da classe trabalhadora contra o avanço da extrema direita. Para além do recado que vamos dar nas urnas, se faz essencial combater o fascismo nas ruas, contra qualquer discurso de ódio e retirada de direitos!

Procure nossos militantes nos locais indicados e se junte ao coletivo Outros Outubros Virão e Intersindical na construção de uma autodefesa comunitária contra a burguesia!

SÓ A LUTA MUDA A VIDA! FIRMES!”