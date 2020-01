A partir desta quarta-feira (22), as tarifas em três praças de pedágio da concessionária de rodovia Econorte ficarão mais baratas. A redução é de 25,77% e ocorre por decisão judicial de 19 de dezembro do desembargador federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4).

Com isso, o preço do pedágio de carros na praça 1 de Jacarezinho, na BR-369, cai de R$ 21,12 para R$ 16,80. Já na praça 2 de Jacarezinho, o pedágio cai de R$ 22,90 para R$ 18,20. Enquanto que na praça de Sertaneja, na PR-323, o valor vai de R$ 19,60 para R$ 15,60. Confira a tabela dos preços reduzidos para todos os tipos de veículos abaixo.

O despacho está no bojo de uma ação civil pública movida pelo governo do Paraná na esteira da Operação Integração, derivada da Lava Jato. A Econorte administra desde 1997 o lote 1 do Anel de Integração, na região Norte do Paraná.

Através da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), o governo do Paraná já havia obtido em julho de 2019 liminar para reduzir os valores do pedágio. E a decisão, do juiz federal da 1ª Vara de Jacarezinho, Rogério Cangussu Dantas Cachichi, chegou a ser aplicada nas praças de pedágio. Mas a Econorte recorreu ao TRF4 e, quase um mês depois, conseguiu derrubar a liminar. A partir daí, a PGE entrou com recurso, revertendo a decisão.

No site da Econorte, a concessionária explica aos usuários das rodovias que foi notificada da decisão e divulga a tabela dos novos valores. Em nota encaminhada à Gazeta do Povo, a Econorte acrescenta que “está tomando todas as medidas legais e judiciais cabíveis para assegurar seus direitos em face da decisão” e que “os serviços da rodovia e atendimento aos usuários seguem sendo prestados, apesar da redução”.