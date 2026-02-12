Prazo para 2ª parcela do IPVA 2026 de placas 7 e 8 termina nesta quinta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Proprietários de veículos com placas finais 7 e 8 no Paraná têm até esta quinta-feira (12), para pagar a segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026. A Secretaria da Fazenda e a Receita Estadual alertam sobre a importância de cumprir o prazo para evitar multas e juros.

O calendário de pagamentos da segunda parcela do IPVA 2026 começou na segunda-feira (09) e se estende até amanhã (13), com vencimentos variando conforme o final da placa. O atraso no pagamento implica em multa de 0,33% ao dia mais juros de mora, chegando a 20% do valor do imposto após 30 dias.

Para efetuar o pagamento, os proprietários devem gerar as guias através do Portal do IPVA, Portal de Pagamento de Tributos ou pelo aplicativo Serviços Rápidos da Receita Estadual. O IPVA 2026 pode ser pago via PIX utilizando o QR Code presente na guia, em mais de 800 instituições financeiras.

A Secretaria da Fazenda alerta sobre sites fraudulentos e recomenda gerar as guias apenas em endereços oficiais terminados em ‘.pr.gov.br’ ou pelo app da Receita Estadual. Motocicletas até 170 cilindradas permanecem isentas, enquanto ônibus, caminhões e veículos movidos a GNV são tributados em 1%.

O cronograma completo de vencimentos para todas as placas está disponível nos canais oficiais do governo estadual. É fundamental que os contribuintes fiquem atentos aos prazos para evitar penalidades e manter a regularidade fiscal de seus veículos.