Atenção!

Saiba como identificar as áreas seguras para mergulho neste carnaval

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 12/02/26 10h37
Bombeiros alertam banhistas para atenção às bandeiras de sinalização das áreas seguras para banho no litoral
Bombeiros alertam banhistas para atenção às bandeiras de áreas seguras ao entrar no mar Foto: CBMPR / Divulgação

Com a proximidade do feriado de Carnaval, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) reforça a importância de observar as bandeiras de sinalização nas praias do litoral paranaense. As bandeiras indicam as condições do mar e os locais mais seguros para banho, sendo fundamentais para prevenir acidentes.

As bandeiras são posicionadas pelos guarda-vidas ao longo da orla e funcionam como um sistema visual de alerta rápido. Elas permitem que os banhistas identifiquem imediatamente os trechos monitorados e os níveis de risco em cada área da praia.

Entenda o significado das bandeiras

  • Bandeiras vermelho sobre amarelo: Indicam área protegida e monitorada pelos guarda-vidas. É o local mais seguro para entrar no mar.
  • Bandeira preta: Sinaliza área sem cobertura de guarda-vidas. A orientação é não entrar na água nesses trechos.
  • Bandeira vermelha: Aponta mar agitado e risco elevado. Recomenda-se evitar o banho.
  • Bandeira amarela: Indica atenção, com riscos moderados. É necessário redobrar os cuidados.
  • Bandeira verde: Representa mar com condições favoráveis e risco reduzido.

A capitã Tamires Pereira, porta-voz do CBMPR, ressalta que respeitar a sinalização é uma das medidas mais eficazes para evitar acidentes. Em caso de dúvida, o banhista deve procurar um guarda-vidas antes de entrar no mar. Os postos estão abertos diariamente durante o Verão Maior Paraná, das 8h às 19h.

Os bombeiros também alertam para outros riscos, como as correntes de retorno – faixas de água mais escuras que puxam o banhista para o fundo. Se for levado por uma corrente, mantenha a calma, não nade contra o fluxo e sinalize por ajuda. Evite ainda entrar no mar após consumir álcool, no período noturno ou em locais sem supervisão.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google