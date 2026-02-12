Saiba como identificar as áreas seguras para mergulho neste carnaval

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com a proximidade do feriado de Carnaval, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) reforça a importância de observar as bandeiras de sinalização nas praias do litoral paranaense. As bandeiras indicam as condições do mar e os locais mais seguros para banho, sendo fundamentais para prevenir acidentes.

As bandeiras são posicionadas pelos guarda-vidas ao longo da orla e funcionam como um sistema visual de alerta rápido. Elas permitem que os banhistas identifiquem imediatamente os trechos monitorados e os níveis de risco em cada área da praia.

Entenda o significado das bandeiras

Bandeiras vermelho sobre amarelo: Indicam área protegida e monitorada pelos guarda-vidas. É o local mais seguro para entrar no mar.



Bandeira preta: Sinaliza área sem cobertura de guarda-vidas. A orientação é não entrar na água nesses trechos.



Bandeira vermelha: Aponta mar agitado e risco elevado. Recomenda-se evitar o banho.



Bandeira amarela: Indica atenção, com riscos moderados. É necessário redobrar os cuidados.



Bandeira verde: Representa mar com condições favoráveis e risco reduzido.

A capitã Tamires Pereira, porta-voz do CBMPR, ressalta que respeitar a sinalização é uma das medidas mais eficazes para evitar acidentes. Em caso de dúvida, o banhista deve procurar um guarda-vidas antes de entrar no mar. Os postos estão abertos diariamente durante o Verão Maior Paraná, das 8h às 19h.

Os bombeiros também alertam para outros riscos, como as correntes de retorno – faixas de água mais escuras que puxam o banhista para o fundo. Se for levado por uma corrente, mantenha a calma, não nade contra o fluxo e sinalize por ajuda. Evite ainda entrar no mar após consumir álcool, no período noturno ou em locais sem supervisão.