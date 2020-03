O governo do Paraná vai contratar profissionais e estudantes da área de saúde para reforçar as equipes que atuam na prevenção do novo coronavírus. O edital é para contratação imediata, com chamada a partir de terça-feira (24), com orçamento de R$ 8 milhões para o pagamento de bolsistas.

Na primeira fase, serão contratados 788 bolsistas. O trabalho será em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, Guarapuava, Francisco Beltrão, Bandeirantes, Foz do Iguaçu e Paranaguá. As universidades de cada região darão o suporte às ações.

O reforço de pessoal será utilizado, entre outras atividades, na criação de uma central de informações para tirar dúvidas da população, além de atendimentos em postos de fronteira e reforço nas equipes de saúde. Já os profissionais – médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem – vão atuar em unidades de saúde, hospitais e outros estabelecimentos da Regionais de Saúde do Estado.

O Programa de Apoio Institucional para Ações Extensionistas de Prevenção, Cuidados e Combate à Pandemia do Coronavírus é desenvolvido entre a Superintendência Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a Secretaria de Estado da Saúde, a Fundação Araucária e as universidades.

Poderão participar estudantes dos dois últimos anos de graduação, além de matrículados em pós-graduação. “Precisamos mobilizar todas as forças da nossa sociedade”, enfatiza o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona.

Inscrições



As inscrições podem ser feitas pelo link http://setipr.net.br/covid19/ , com o envio da documentação sendo feita toda on-line. A divulgação dos resultados e a contratação começam terça-feira (24), respeitando a ordem de inscrição. Serão contratados 788 bolsistas nesta primeira fase.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

