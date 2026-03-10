PR-445: Detonação de rochas causa interdição em Londrina

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A PR-445 passará por interdição total nesta quinta-feira (12/03) para uma operação de detonação de rochas. O bloqueio acontecerá na altura do km 26+950, próximo ao acesso para o distrito de Lerroville, em Londrina, com início previsto para as 17h e liberação estimada a partir das 18h30.

A interdição é necessária para o avanço das obras de construção de um novo viaduto no acesso para Lerroville. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) alerta aos motoristas para evitarem aglomerações e manterem distância segura do local da detonação, respeitando a sinalização provisória instalada na rodovia.

O novo viaduto já está com sua estrutura totalmente concluída, incluindo os serviços de pavimentação da passagem superior, passagem inferior e marginais. A detonação de rochas programada para quinta-feira é uma etapa fundamental para finalizar a pavimentação da pista principal da rodovia que dará acesso ao viaduto.

No momento, os motoristas já podem utilizar as marginais e a passagem superior do viaduto. A expectativa é que toda a obra seja completamente liberada ainda este mês, dependendo das condições climáticas para a conclusão dos trabalhos finais. O investimento total na construção do viaduto é de R$ 33 milhões.