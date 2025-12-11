Anestésico veterinário

Cetamina apreendida em Curitiba será usada em tratamento de animais

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 11/12/25 17h59
cetamina apreendida em curitiba
Foto: Gabriela Twardowski/PCPR

A Polícia Civil (PCPR) e a Polícia Militar (PMPR) do Paraná entregaram 1.171 unidades de cetamina à Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) de Curitiba nesta quinta-feira (11/12). O medicamento, apreendido em maio durante uma ação policial, será utilizado para castração e procedimentos cirúrgicos em animais de pequeno e grande porte no Zoológico Municipal e no Hospital Veterinário Municipal.

A cetamina, um anestésico veterinário frequentemente usado como droga alucinógena, foi apreendida pela PMPR em uma residência no Bairro Alto, em Curitiba. Após investigações sobre a origem do produto e verificação de adequação para uso, a PCPR decidiu doar o medicamento para beneficiar a população animal da cidade.

A delegada Paula Brisola destacou a importância da ação: “Era uma substância que seria utilizada de forma ilegal e prejudicial à saúde das pessoas e conseguimos revertê-la para um uso positivo em prol da população animal”. A secretária do Meio Ambiente, Marilza Dias, ressaltou que o recurso economizado na aquisição desse medicamento poderá ser aplicado em outros medicamentos, ampliando o atendimento à demanda.

A apreensão da cetamina em maio resultou em uma operação conjunta das polícias Civil e Militar em dezembro, levando à prisão de sete pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa envolvida na prescrição, distribuição e venda ilegal do anestésico. Um dia após a operação, a PCPR prendeu um médico veterinário em Campinas, considerado o maior prescritor de cetamina do esquema, com mais de 112,6 mil frascos registrados em seu nome.

