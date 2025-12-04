Veterinário de SP é preso por venda ilegal de cetamina no Paraná e outros estados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um médico veterinário em Campinas (SP) nesta quinta-feira (4/12), suspeito de integrar um esquema de prescrição, distribuição e venda ilegal de cetamina. A prisão é parte de uma operação iniciada na quarta-feira (3/11), que já resultou na detenção de outras sete pessoas em cinco estados.

Segundo investigações, o veterinário é apontado como o maior prescritor de cetamina envolvido no esquema. Dados do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) revelam que, entre abril de 2021 e abril de 2025, ele teria prescrito 112,6 mil frascos do medicamento, quantidade suficiente para anestesiar 2,3 milhões de cães de porte médio ou 7 milhões de gatos.

A delegada Paula Christiane Brisola, da PCPR, explica: “Cada ampola tem o valor oficial de mercado de R$ 130. Se foram efetivamente compradas legalmente, o valor é de cerca de R$ 15 milhões. No mercado ilegal, pode ter movimentado até R$ 60 milhões.”

A operação, que contou com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, cumpriu um mandado de prisão e três de busca e apreensão. Na ação anterior, foram apreendidas diversas caixas de cetamina, uma arma de fogo e R$ 55 mil em espécie.

As investigações começaram após uma apreensão realizada pela Polícia Militar do Paraná em 21 de maio, quando 1.171 unidades de cetamina foram encontradas em uma residência em Curitiba. Apesar da aparente legalidade inicial dos medicamentos, a análise dos documentos fiscais revelou irregularidades, como pagamentos em espécie superiores a R$ 100 mil e fracionamento de notas fiscais, indicando possíveis objetivos ilícitos.