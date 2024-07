Policial é investigado por explorar e estuprar detentos de cadeia do Paraná

Um policial responsável pela Cadeia Pública de Dois Vizinhos, município no Sudoeste do Paraná, foi alvo da Operação Acrasia, realizada nesta quarta-feira (24). O agente é investigado pelos crimes de assédio sexual, ameaça, coação no curso do processo, peculato e estupro.

Durante a ação, o Núcleo de Francisco Beltrão do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriu dois mandados de busca e apreensão na residência do investigado e nas dependências da Cadeia Pública de Dois Vizinhos.

A investigação começou em julho, depois que uma denúncia anônima foi encaminhada ao Gaeco informando que o policial penal gestor da Cadeia Pública estava praticando os crimes de peculato – utilizando o trabalho de detentos da unidade para benefício pessoal na residência, e de assédio sexual.

De acordo com o Ministério Público do Paraná (MPPR) as apurações comprovaram não apenas o assédio sexual, mas também a prática do crime de estupro. A vítima era uma das detentas que fazia o serviço interno na cozinha do estabelecimento prisional.

Policial investigado por estuprar detenta em Cadeia Pública no Paraná é afastado

O Gaeco apurou ainda que o servidor público estava se aproveitando do cargo para praticar ameaças e coação no curso do processo. O Juízo determinou que o policial seja afastado das funções por 180 dias, com a apreensão de todas as armas de fogo que estiverem com ele. A decisão proibiu ainda o investigado de acessar as dependências da Cadeia Pública de Dois Vizinhos e manter contato com qualquer detento ou detenta da unidade prisional.

Durante o cumprimento dos mandados foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos que serão analisados para apuração dos crimes.

Bom demais! Restaurante tradicional de Curitiba tem cardápio recheado por apenas… Charmoso! Bosque secreto em bairro de Curitiba é um Oasis! Vem saber onde fica! “Olha nossa rua” Alô, Greca!! Vai resolver ou não?? Moradores na bronca com B.O. em bairro nobre!