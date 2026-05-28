Polícia prende cinco e apreende duas toneladas de maconha no Paraná

A Polícia Civil do Paraná apreendeu 2.159 quilos de maconha e prendeu cinco pessoas em flagrante nesta quinta-feira (28), nos municípios de Porto Rico e Paranavaí, no Noroeste do Estado. Os detidos, com idades entre 22 e 44 anos, foram autuados pelos crimes de sequestro e cárcere privado, organização criminosa e tráfico de drogas.

As investigações começaram após uma vítima de 28 anos informar à polícia que estava sendo mantida em cativeiro por um grupo criminoso. Durante as diligências, equipes policiais localizaram e prenderam um dos envolvidos em Porto Rico, no local apontado como cativeiro. A vítima conseguiu escapar e pedir ajuda.

Por meio de trabalho de inteligência policial, os agentes identificaram um imóvel em Paranavaí onde os demais suspeitos estariam escondidos, além de um barracão usado para armazenar entorpecentes. Nos endereços alvos da ação, foram apreendidos cerca de 110 gramas de cocaína, duas camionetes, aparelhos celulares e outros objetos.

As investigações seguem para identificar outros envolvidos e apurar a origem e o destino da droga apreendida. Os entorpecentes serão destruídos após autorização judicial. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da Polícia Civil, ou 181, do Disque-Denúncia.