Polícia do Paraná compra metralhadoras de elite com poder de 1.050 tiros por minuto

A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (Sesp) realizou a primeira compra de metralhadoras da história do estado. Foram adquiridas quatro unidades do modelo israelense IWI Negev, um armamento de alta tecnologia produzido pela empresa Israel Weapon Industries (IWI), uma das líderes mundiais no desenvolvimento de armas de fogo.

A compra foi oficializada no final de maio. De acordo com a Sesp, as quatro metralhadoras serão usadas como reforço das forças de segurança paranaenses no combate à criminalidade organizada. O investimento total na aquisição dos equipamentos foi de US$ 84 mil, cerca de R$ 420 mil.

Segundo informações da pasta, a IWI Negev é classificada como uma metralhadora leve e é amplamente utilizada por forças de elite em mais de 60 países, incluindo as Forças de Defesa de Israel. “Se destaca pela versatilidade, podendo ser facilmente adaptado para operações em veículos de combate terrestres, helicópteros e embarcações militares.”

De acordo com as especificações do site da IWI, o modelo possui capacidade de 850 a 1.050 tiros por minuto. A metralhadora tem carregador ou fita de munição, podendo atingir de 950 a 1.150 tiros por minuto com fita de munição em condições extremas.

Metralhadora IWI Negev. Foto: Divulgação Israel Weapon Industries (IWI)

“As polícias do estado contam com infraestrutura de primeira linha. Somadas ao setor de inteligência, as forças de segurança são capazes de ampliar o preparo e, principalmente, a antecipação às ações de criminosos”, disse a Sesp em nota enviada à Tribuna do Paraná. A Sesp não detalhou quando as armas serão entregues.

Compras de armas no Paraná

Em setembro de 2025, o Paraná realizou a maior aquisição de fuzis de sua história. Ao todo, o governo adquiriu 3.711 novos armamentos, divididos em dois lotes.