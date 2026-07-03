Polícia descobre Central de Distribuição do tráfico que faturava milhões no Paraná

A Polícia Civil do Paraná descobriu um verdadeiro centro de distribuição do tráfico de drogas no interior do Paraná. Nesta sexta-feira, uma grande operação foi às ruas para cumprir 36 ordens judiciais contra organização criminosa que comanda a distribuição de entorpecentes para outros traficantes menores, especialmente no Sudoeste do estado.

A operação conta com a participação de 80 policiais civis e apoio da Polícia Penal do Paraná (PPPR) e da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), além do suporte de cães policiais e apoio de um helicóptero. A compra, armazenamento e revenda das drogas proporcionavam aos criminosos uma movimentação financeira expressiva, estimada em R$ 1 milhão.

A ação acontece simultaneamente nas cidades de Marmeleiro, Renascença, Francisco Beltrão, Cruzeiro do Oeste (PR) e Chapecó (SC). A ofensiva foi o resultado de investigações iniciadas em 2024. Na ocasião, a PCPR já havia cumprido mandados de busca e apreensão e prisões preventivas relacionadas ao tráfico.

A partir dos elementos de prova coletados e de diligências subsequentes, a equipe de investigação conseguiu identificar toda a estrutura da organização criminosa.

“O grupo era estruturado, contava com divisão de tarefas e era voltado para o tráfico de drogas na modalidade de atacado, fornecendo entorpecentes em maiores quantidades para que outros traficantes fizessem a revenda aos usuários finais”, explica a delegada da PCPR Paula Caroline Wisniewski.