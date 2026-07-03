Dois bairros de Curitiba têm bloqueios no trânsito para grandes obras; desvie

O avanço das obras de infraestrutura do transporte coletivo na capital paranaense exige atenção redobrada dos motoristas a partir desta semana. Intervenções em importantes vias de ligação começam a alterar de forma significativa o fluxo de veículos e o cotidiano dos bairros afetados, demandando rotas alternativas.

Obras

Rua Roberto Hauer (Hauer) – O trecho situado entre a Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão e a marginal oeste do Canal Belém está totalmente bloqueado. A interdição teve início na manhã de quinta-feira, 2 de julho, e possui duração prevista de 15 dias, a depender das condições climáticas do período.

O bloqueio é necessário para o andamento dos trabalhos de modernização do Novo Inter 2. Como impacto, o motorista que circula pela região deve buscar desvios. As opções recomendadas para evitar o ponto de obras são a Rua José Rietmeyer ou o acesso à Linha Verde em direção à Avenida Senador Salgado Filho.

Rua Naby Paraná (Capão Raso) – Outra frente de trabalho do Novo Inter 2 bloqueia o tráfego no trecho compreendido entre as ruas Thereza Fontana Alves e Gerson Felício dos Santos. A alteração começou a valer nesta quinta-feira (2) e tem duração estimada de 30 dias, cronograma que também pode sofrer variações por conta do clima.

O impacto direto para quem transita por essa área é a necessidade de contorno pelas vias do entorno. O local encontra-se devidamente sinalizado, e os motoristas têm como alternativas de desvio as ruas Vereador Adeodato Volpi, José Dorigo, Bortolo Gusso e José Gomes de Abreu.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.