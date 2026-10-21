Embriaguez e alta velocidade: polícia conclui investigação de batida na BR-116

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu o inquérito sobre o acidente que terminou com a morte de uma pessoa no km 141 da BR-116, em Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba, no dia 11 de outubro. As investigações apontaram que o motorista que provocou a colisão estava embriagado e dirigia em alta velocidade.

Câmeras de segurança ajudaram a identificar o momento em que um Ford Fusion se aproxima em alta velocidade e atinge a traseira de um Volkswagen Gol. Com o impacto, o Gol pegou fogo, e o motorista morreu carbonizado.

No Fusion, também estavam outros cinco ocupantes. Após a colisão, o motorista, de 31 anos, fugiu a pé do local, mas foi encontrado pelas equipes policiais horas depois. Desde então, ele permanece detido.

Segundo informações divulgadas pelo Bom Dia Paraná, da RPC TV, o motorista será indiciado por homicídio com dolo eventual — quando a pessoa assume o risco de matar —, omissão de socorro, fuga do local do acidente e embriaguez ao volante. Ele também poderá responder pelas lesões causadas aos ocupantes do Fusion.

Com a conclusão do inquérito, o caso será encaminhado ao Ministério Público do Paraná (MPPR), que avaliará se há elementos para oferecer denúncia contra o motorista. Caso a denúncia seja aceita pela Justiça, ele se tornará réu e responderá a uma ação penal.