Piloto que morreu em queda de avião em Belo Horizonte era do Paraná

Foi identificado como Wellington de Oliveira Pereira, 34 anos, o piloto que morreu após queda de avião de pequeno porte em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (04/05). Conforme divulgado pela RPC, afiliada da Rede Globo no Paraná, Pereira era natural de Colorado, no norte paranaense.

Além dele, também morreu no acidente Fernando Moreira Souto, 36 anos, filho do prefeito da cidade de Jequitinhonha–MG. Ele estava no banco do copiloto.

Cinco pessoas estavam no avião monomotor. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, três vítimas foram socorridas em estado grave e encaminhadas ao Hospital João XXIII. Já Pereira e Souto morreram no local. O trabalho de resgate dos bombeiros foi finalizado por volta das 17h30.

O avião de pequeno porte caiu e colidiu contra um prédio instantes após decolar do Aeroporto da Pampulha, na capital mineira. O acidente será investigado.

A prefeitura de Jequitinhonha lamentou a morte de Souto, filho do prefeito Nilo Barbuda Souto e Ana Maria Moreira Souto. O município declarou luto oficial de três dias.