A Polícia Federal (PF) suspendeu o atendimento ao público em todas as unidades no Paraná nesta terça-feira(17) – mesmo dia em que foi confirmada a primeira morte por coronavírus no Brasil. A medida é para evitar a disseminação do coronavírus (Covid-19). Desta forma, a expedição de passaporte – atendimento que mais gera aglomeração na PR – só será autorizada para pessoas que tenham viagem comprovada para os próximos 30 dias

Os atendimentos previamente agendados também estão suspensos. Apenas as situações consideradas de extrema necessidade, segundo a PF, serão processadas, e ainda assim dentro de condições pré-estabelecidas.

A medida tem implementação imediata e abrange a Superintendência Regional da PF em Curitiba, as delegacias de Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Guaíra, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Paranaguá e também os postos de emissão de passaportes no estado.

Os pedidos de regularização de imigrantes só serão atendidos nos casos em que o documento “seja indispensável para o exercício inadiável de direitos essenciais, como, por exemplo, situações laborais que gerem penalidades ao empregador e nas hipóteses de incidência de transplante de órgãos”, aponta nota da PF.

Diante da falta de urgência, não serão processados – sublinha a Polícia Federal – , os pedidos referentes à Naturalização e à Igualdade de Direitos e Obrigações.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇