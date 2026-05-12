Petrobras seleciona estudantes para programa de estágio no Paraná

A Petrobras seleciona 150 estudantes universitários para o seu Programa de Estágio 2026 em 12 estados do Brasil. No Paraná, há oportunidades para as cidades de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, e e São Mateus do Sul, região Sul do Estado.

Para participar, os candidatos devem estar matriculados regularmente em instituições públicas ou privadas de Nível Superior reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). O regime de estágio é de 20 horas por semana, de segunda a sexta-feira, podendo ser adotado regime híbrido. Pessoas com deficiência podem aderir ao teletrabalho integral, desde que compatível com o plano de atividades do estágio.

A Petrobras oferece bolsa-auxílio de R$ 1.825, vale transporte de R$ 15 por dia de trabalho presencial, seguro contra acidentes pessoais e recesso remunerado. Ainda há possibilidade de participar de cursos e treinamentos da Universidade Petrobras.

Pela primeira vez na história da Petrobras, 30% das oportunidades serão reservadas exclusivamente às mulheres. Também há reserva de vagas de 10% para pessoas com deficiência e 30% para negros, pardos, indígenas e quilombolas.

As inscrições para o programa iniciam no dia 21 de maio e vão até 3 de junho. O processo seletivo é feito por aplicação de prova objetiva online com 60 questões, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Conhecimentos Gerais, 10 de Matemática, 10 de Raciocínio Lógico, 10 de Tecnologias, Ciências de Dados e Inteligência Artificial e 10 de conhecimentos sobre a Petrobras.

Serviço:

Publicação do edital: 11/05

Período de inscrições: 21/05 a 03/06.

Inscrições em: petrobras.com.br/quem-somos/estagios

Vagas: cerca de 150 vagas, divididas entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Amazonas, Ceará, Pernambuco, Sergipe e Distrito Federal.

Etapa de prova online: 21/05 a 03/06.

Carga-horária: 20 horas semanais

Benefícios: Bolsa-auxílio mensal de R$1.825, vale-transporte para dias de trabalho presencial e seguro contra acidentes pessoais.