Pesquisa vai testar pela 1ª vez Eduardo Pimentel contra Sergio Moro

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O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), será testado pela primeira vez em uma pesquisa eleitoral para governador do Paraná. O nome dele consta em um dos cenários do levantamento registrado pelo instituto AtlasIntel na quarta-feira (25) e que deverá ser divulgado na próxima terça-feira (31).

Pimentel está na prefeitura há menos de um ano e quatro meses e sequer era cotado para a disputa estadual até poucos dias atrás. Uma série de infortúnios e indefinições no grupo político de Ratinho Junior (PSD), porém, fizeram com que o prefeito se tornasse uma das opções para enfrentar na disputa estadual o senador Sergio Moro, que deixou o União Brasil e se filiou ao PL.

O Palácio Iguaçu, a sede do governo estadual, já começou a testar a viabilidade do nome de Pimentel em pesquisas internas, mas até então nenhum instituto o havia colocado como opção em uma pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — em ano eleitoral, todas as pesquisas que serão divulgadas publicamente precisam ser registradas.

A pesquisa da AtlasIntel está perguntando aos eleitores paranaenses sobre três cenários. Em todos constam:

Sergio Moro (PL)

Requião Filho (PDT)

Rafael Greca (MDB)

Luiz França (Missão).

A diferença entre eles está no candidato do PSD de Ratinho Junior que é apresentado: Eduardo Pimentel, Guto Silva (PSD) ou Alexandre Curi (PSD). Além desses cenários, há simulações de segundo turno de Moro contra os demais candidatos — somente Luiz França ficou de fora.

A expectativa de Ratinho Junior é de que as pesquisas deem algum subsídio para a confirmação do cabeça de chapa que ele irá colocar em campo contra Moro. O governador corre contra o tempo, mas agora poderá se dedicar inteiramente a esse projeto, já que desistiu da candidatura a presidente da República que estava praticamente selada dentro do partido.

Eduardo Pimentel surge como alternativa após divergências no PSD

O favorito de Ratinho Junior para a disputa ao governo paranaense era o secretário estadual das Cidades, Guto Silva, mas ele perdeu força após a aliança entre Moro e Flávio Bolsonaro (PL), que obrigou o governador a reorganizar seu grupo político. Apesar da proximidade com Ratinho Junior, Guto Silva está longe de ser unanimidade no PSD.

Cansado de esperar por uma definição, o ex-prefeito de Curitiba e atual secretário de Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca trocou o PSD pelo MDB com o discurso de que será candidato na corrida estadual. O terceiro nome, do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), não tem a preferência de Ratinho Junior, e poderá rumar para o Republicanos ou acabar concorrendo ao Senado.

Segundo apuração da Gazeta do Povo, Eduardo Pimentel resiste em sair candidato a governador, especialmente pelo pouco tempo à frente da prefeitura e do risco político de perder a eleição e ficar sem cargo — para concorrer neste ano, ele precisa se desincompatibilizar até 4 de abril.

Em entrevista à Jovem Pan News, na quarta-feira (25), Pimentel disse estar “muito focado na cidade de Curitiba” e que tem “uma missão como prefeito”. Ele negou qualquer conversa sobre ser candidato a governador e afirmou que está “muito tranquilo sendo prefeito.”

Metodologia da pesquisa da AtlasIntel: 1.200 entrevistados pela AtlasIntel entre os dias 25 a 30 de março de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-00105/2026.