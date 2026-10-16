Perseguição a caminhão com maconha percorre 35 km e acaba com cachorro morto no PR

Uma perseguição policial a um caminhão carregado com maconha percorreu cerca de 35 quilômetros em Cascavel, no oeste do Paraná, nesta quinta-feira (15). Durante a fuga, o veículo atingiu carros, provocou acidentes e furou bloqueios nas rodovias BR-467 e BR-277. A ocorrência terminou com o motorista, uma passageira e um cachorro atingidos por disparos policiais. O animal baleado morreu, e outro cão que estava no caminhão foi resgatado.

Conforme informações da RPC TV, afiliada da Rede Globo no Paraná, a perseguição da Polícia Militar (PM) começou após equipes de segurança identificarem o caminhão fazendo ultrapassagens perigosas e provocando acidentes. O motorista desobedeceu às ordens de parada e fugiu por ruas de Cascavel, atravessando bloqueios na BR-467 e na região do Trevo Cataratas antes de acessar a BR-277 no sentido Curitiba.

O caminhão foi alcançado nas proximidades da Ferroeste, na BR-277, onde se envolveu em um acidente, saiu da pista e parou no canteiro central. Policiais dispararam contra o veículo, atingindo os dois ocupantes e o cachorro. A mulher, de 26 anos, foi socorrida em estado grave, segundo o Corpo de Bombeiros. O homem estava em estado estável. Os dois foram encaminhados ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atuou na ocorrência. Segundo as forças de segurança, pelo menos cinco carros teriam sido danificados durante a fuga. O caminhão também atingiu a rede elétrica e teve vazamentos nos dois tanques de combustível, o que gerou risco de explosão. O tráfego na BR-277 sentido Curitiba chegou a ser interditado temporariamente.