Família procura jovem desaparecido há quase duas semanas em Cambará

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a família estão em busca de Gabriel dos Santos Cândido, de 21 anos, morador de Cambará, no Norte Pioneiro, que desapareceu no dia 3 de outubro. A mãe dele, Sirlei dos Santos, registrou um boletim de ocorrência relatando a ausência de Gabriel no dia seguinte.

Segundo o relato, o jovem saiu de casa, no bairro Vila Gonzaga, por volta das 17h, em sua motocicleta Honda Titan vermelha, placa APO-7318. Ele disse à mãe que iria dar uma volta pela região central da cidade, mas não retornou e não atendeu a chamadas telefônicas.

Sirlei relatou que Gabriel não tem o costume de dormir fora de casa, tinha um compromisso profissional agendado para o dia 4, não costuma faltar ao trabalho e não consome bebidas alcoólicas.

A Polícia Militar (PM) fez consultas ao sistema, mas não localizou ocorrências vinculadas ao nome do jovem ou à motocicleta. Segundo informações da RPC, a PC investiga o caso e informou que, até a última quarta-feira (7), não havia sido registrada movimentação bancária em sua conta. Os investigadores também não conseguiram encontrar o sinal de seu aparelho celular para rastreá-lo.

A família ainda fez buscas em hospitais da região, nos municípios de Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, para saber se alguém com as mesmas características havia dado entrada, mas sem sucesso.

Até o momento, não há explicações sobre o desaparecimento. Informações podem ser repassadas à Polícia Civil pelos telefones 181 ou (43) 99118-3774, que também é WhatsApp. A família também pede ajuda e recebe informações pelo telefone (43) 99696-4583.