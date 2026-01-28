Pé de maconha gigante é apreendido no interior do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Mais de dois metros!

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas e resistência em Alto Paraná, no Noroeste do Estado, nesta quarta-feira (28/01). A ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito.

Ao perceber a presença dos policiais, o alvo tentou fugir e resistiu à prisão, resultando em luta corporal. Um agente sofreu ferimentos leves durante a ocorrência. Na busca, foi apreendido um pé de Cannabis sativa (maconha) com cerca de 2,3 metros de altura, além de porções fracionadas da droga prontas para venda e um celular.

A análise preliminar do aparelho revelou mensagens sobre pesagem de entorpecentes, transações via PIX e cobranças com teor intimidatório. Também foram encontradas instruções para ocultar provas apagando o histórico de conversas.

Diante das evidências de microtráfico e da resistência à autoridade, o investigado foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e resistência. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário.

A população pode colaborar com denúncias anônimas pelos telefones 197 (PCPR) e 181 (Disque-Denúncia). Em casos de crime em andamento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo 190.