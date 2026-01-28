Mega operação mobiliza polícia contra álcool ao volante no Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A sexta-feira (30/01) será marcada por uma grande operação de fiscalização no litoral do Paraná. A partir das 10h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) coordenará uma ação integrada que faz parte da Mobilização Nacional Integrada de Fiscalização de Alcoolemia, iniciativa que acontece simultaneamente em todo o território brasileiro.

A mobilização reúne forças de diferentes órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e da segurança pública, com um objetivo claro: aumentar a percepção de fiscalização pelos motoristas, garantir presença ostensiva nas rodovias e vias urbanas, e principalmente, desencorajar a condução sob efeito de álcool – comportamento diretamente ligado a sinistros graves e fatais nas estradas.

A operação contará com a participação conjunta da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar do Paraná, Polícia Civil do Paraná e Guarda Municipal de Paranaguá. Os gestores dessas instituições acompanharão pessoalmente as atividades, incluindo o superintendente da PRF no Paraná, que estará presente durante a fiscalização.

A mobilização acontecerá durante todo o dia 30 em todas as delegacias da PRF pelo país, com esforços concentrados em pontos estratégicos e de maior visibilidade. O foco principal da ação é preservar vidas e reduzir os índices de violência no trânsito, especialmente aqueles relacionados ao consumo de álcool por motoristas.