Parque Nacional do Iguaçu é o 2º mais visitado de todo o Brasil

O Parque Nacional do Iguaçu, localizado em Foz do Iguaçu, Oeste do Paraná, foi considerado o segundo destino de natureza mais visitado de todo o país, de acordo com um levantamento feito pelo Ministério do Turismo.

Com atrativos e beleza que encantam turistas do mundo todo, o Parque Nacional do Iguaçu é famoso pela Trilha das Cataratas e já atraiu mais de 2,2 milhões de pessoas em 2025. Os visitantes também podem curtir o Macuco Safari, sobrevoos de helicóptero, trilhas na mata e a recém-inaugurada rota da Usina São João.

O destino paranaense só é menos visitado que o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. Com registro de mais de 4,9 milhões de visitantes no ano passado, o lugar é o lar da maior floresta urbana replantada do mundo. O parque oferece trilhas, cachoeiras, mirantes panorâmicos e abriga o icônico Cristo Redentor, permitindo caminhadas e escaladas em meio a metrópole do Rio de Janeiro.

Logo atrás das Cataratas do Iguaçu, o Parque Nacional de Jericoacara foi o terceiro destino de natureza a receber mais turistas do país. Em 2025, a região recebeu mais de1,3 milhão de visitantes, que impulsionado por atrativos como a Pedra Furada, a Árvore da Preguiça e os manguezais do Rio Guriú. Jericoacara também é uma referência mundial para o kitesurt – um esporte radical que une o surf com o uso de uma pipa, que capta a força do vento e dá velocidade ao atleta.

Parques nacionais registram recorde de turistas

No último ano, o turismo de natureza no país atingiu patamares históricos. Dados do Ministério do Turismo mostram que mais de 11,8 milhões de visitantes conheceram parques nacionais espalhados em todo o Brasil. Foram ao todo, um milhão a mais de turistas comparado com 2024.

A busca por um turismo de natureza reflete um movimento global no comportamento dos viajantes. A 7ª edição da Revista Tendências do Turismo 2026, lançada pelo Ministério do Turismo, pela Embratur e pela Braztoa, aponta a conexão com a natureza e a busca por saúde e bem-estar como os pilares das viagens atuais.

“O viajante de hoje está esgotado da rotina acelerada e das telas. Ele quer experiências autênticas, quer se conectar com a natureza, quer saúde e bem-estar. Os recordes de visitação nos Parques Nacionais provam que preservar a natureza é o melhor caminho para gerar emprego, renda e desenvolvimento para a nossa população”, defende o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano.

Confira abaixo o Top 10 dos parques nacionais mais visitados:

1 – Parque Nacional da Tijuca (RJ)

2 – Parque Nacional do Iguaçu (PR)

3 – Parque Nacional de Jericoacara (CE)

4 – Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha (PE)

5 – Parque Nacional da Serra da Bocaina (RJ/SP)

6 – Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (MA)

7 – Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (RJ)

8 – Parque Nacional da Serra dos Órgãos (RJ)

9 – Parque Nacional de Ubajara (CE)

10 – Parque Nacional de Brasília (DF)