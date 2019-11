A cerveja Budweiser terá toda sua produção e distribuição no Brasil feita 100% com energia limpa até 2022. Um grande parque eólico, com aproximadamente 1.600 hectares será construído na Bahia, com potencial de geração de 80 MW. A previsão é que ele fique pronto no início de 2022 e abasteça 100% das cinco cervejarias que produzem Budweiser no país, entre elas a Adriática, localizada em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, no Paraná.

Mas como pode a energia elétrica produzida na Bahia abastecer a cervejaria no Paraná? A iniciativa funciona por meio de geração distribuída, ou seja, a energia gerada pela planta eólica, que equivale à quantidade utilizada nas cervejarias, é disponibilizada para a grade pública dos respectivos estados. Então o sistema elétrico brasileiro receberá uma carga extra de energia elétrica vinda de fontes limpas e renováveis.

Com essa iniciativa, no total, 20 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) deixarão de ser emitidas a cada ano. Para se ter uma dimensão do que representa essa quantidade, ela equivale à retirada de circulação de 35 mil carros das ruas no mesmo período.

“A Bud nasceu da ambição e da liberdade, há mais de 140 anos, e sempre foi reconhecida pelo seu pioneirismo – o que move a marca até hoje. E ser 100% produzida e distribuída com energia limpa traduz o valores de Bud da melhor forma: trazendo uma novidade para o meio cervejeiro do país e abrindo caminhos para um futuro melhor, mantendo sua essência”, afirma Bruna Buás, diretora de marketing de Budweiser.

Cervejaria Ambev e a sustentabilidade

O anúncio do projeto do parque eólico, que será construído em parceria com a Casaforte Investimentos, é mais uma iniciativa da Cervejaria Ambev para atingir seus compromissos relacionado a ações climáticas. “O parque eólico é mais um passo da Cervejaria Ambev rumo à uma operação abastecida 100% com energia limpa e esperamos que isso motive outras empresas e marcas a se engajarem”, comenta Rodrigo Figueiredo, vice-presidente de Sustentabilidade e Suprimentos da cervejaria.

Em 2018, a companhia se comprometeu a comprar 100% da eletricidade das suas operações a partir de fontes renováveis, além de reduzir 25% das emissões de carbono em toda a cadeia de valor, ambos até 2025.