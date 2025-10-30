Paranaense vence prêmio nacional Assaí com hambúrguer high-tech

Imagina só transformar um simples food truck em um negócio premiado nacionalmente? Foi exatamente o que fez Felipe Benvenuto Façanha de Sá, o paranaense que conquistou o 1º lugar na categoria Tecnologia da 8ª edição do Prêmio Academia Assaí, levando para casa R$ 5 mil, além dos prêmios acumulados ao longo da premiação.

O empreendedor por trás do Mamute Burgers iniciou sua jornada há 10 anos, quando estacionou seu primeiro food truck no bairro Vila A, em Foz do Iguaçu. Antes da pandemia, Felipe já mostrava seu espírito visionário: chegou a criar um food truck parque, reunindo outros empreendedores locais.

Aí veio a pandemia e, como muitos, precisou se reinventar. Fechou as operações fixas e migrou para o delivery. Mas quando as coisas começaram a melhorar, percebeu que as pessoas queriam voltar a frequentar espaços físicos. Foi quando abriu a primeira unidade do Mamute Burgers, focada na comunidade local. O sucesso foi tão grande que logo veio a segunda loja, dessa vez estrategicamente posicionada próxima à região turística da cidade.

E como Felipe descobriu o Prêmio Academia Assaí? Durante uma compra no atacadista! Cliente assíduo da rede, ele foi incentivado por uma funcionária da loja e por sua esposa a se inscrever. Mergulhou de cabeça nos conteúdos de capacitação e decidiu apostar em tecnologia como diferencial.

No Mamute Burgers, Felipe implementou tablets nas mesas e totens de autoatendimento, reduzindo filas e otimizando o tempo de espera. Resultado? Aumento no ticket médio e atendimento mais ágil, mesmo com escassez de mão de obra. Super inteligente, né?

Além de Felipe, outros cinco empreendedores foram premiados: Bruno Celso Jesus (RJ) na categoria Ambulante; Aline Cristina Ferreira do YAKI Sushi Bar (RJ) em Inovação; Cacau Pimentas do EEE Baiaaaana (BA) em Ponto Fixo; Micaela Gonçalves do Brownie da Mica! (RS) em Vendas por Encomenda; e Francisca Luciana do Tolú – Chocolates Orgânicos da Amazônia (PA) na categoria Sustentabilidade.

Em 2025, o Prêmio Academia Assaí recebeu mais de 7,5 mil inscrições e distribuiu R$ 1,3 milhão em apoio financeiro. Cada participante teve acesso a mais de 10 horas de capacitação em gestão e crescimento de negócios. Um dado bem interessante: do total de inscritos, 74% são mulheres e 61% se identificam como pretos ou pardos, mostrando a diversidade no setor alimentar.

Para Felipe, a conquista é resultado de dedicação e aprendizado contínuo:

“Eu estou aqui por mérito. As aulas foram essenciais, principalmente a de técnicas de venda, que me ajudou a pensar em como vender mais para o mesmo cliente. O que eu diria para quem quer participar é: acredita. Acredita no potencial do seu negócio, confia no processo e insiste. Pode ser que não chegue no primeiro ano, mas cada etapa ensina algo valioso. Essa experiência me trouxe muito mais do que conhecimento sobre o negócio, me trouxe autoconhecimento.”

Os 30 vencedores regionais participaram de três semanas de formação, com uma etapa final presencial em São Paulo/SP, incluindo capacitação e experiências imersivas. A banca julgadora foi formada por membros do Conselho e Direção Executiva do Instituto Assaí, um representante do Conselho do Assaí Atacadista e executivas da Aliança Empreendedora e CUFA.

Criado para valorizar micro e pequenos empreendedores do setor alimentar, o Prêmio Academia Assaí se consolidou como uma das principais iniciativas do país para o desenvolvimento do empreendedorismo de base.

“O Prêmio Academia Assaí destaca histórias enriquecedoras de empreendedores e empreendedoras que lutam arduamente para manter seus negócios em todo o Brasil que, com acesso a oportunidades para aprimorar a gestão, seus negócios podem lucrar mais e ir muito além. O empreendedorismo no Brasil exige resiliência, mas também oportunidades reais de crescimento e aprendizado. A Academia Assaí, por meio de seus cursos e do próprio apoio financeiro que o Prêmio oferece, cumpre esse papel”, explica Fábio Lavezo, Gerente de Sustentabilidade e Investimento Social do Assaí Atacadista.