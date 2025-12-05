Paranaense crava números da Lotofácil 3554 e fatura bolada; Veja o resultado

A noite desta quinta-feira (04/12) terminou com festa para um apostador de Terra Roxa, no interior do Paraná. A Lotofácil concurso 3554 distribuiu o prêmio total de R$ 1,8 milhão, dividido entre cinco apostas pelo país — e uma delas foi registrada na Lotérica Souza, no pequeno município paranaense.
O sortudo cravou sozinho os 15 números sorteados e garantiu R$ 321.930,69 direto para o bolso. A aposta vencedora foi simples, a modalidade mais comum e barata do jogo, provando novamente que não é preciso gastar muito para mudar de vida.
Resultado da Lotofácil 3554 (04/12/2025)
Os números sorteados foram: 01, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 23 e 25
Com o acerto das 15 dezenas, a aposta de Terra Roxa divide o prêmio máximo com apostas feitas em outras quatro cidades brasileiras, todas com o mesmo valor individual de R$ 321 mil — um bom reforço de fim de ano para os novos milionários e quase-milionários.
Quer jogar na Lotofácil? Próximo prêmio é hoje (05/12) e vale R$ 1,8 milhão
O próximo concurso da Lotofácil acontece hoje, sexta-feira (05/12/2025). Para apostar, basta:
- Ir até uma casa lotérica credenciada
- Escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis
- Ou, se preferir rapidez, usar a Surpresinha (números gerados automaticamente)
- Também é possível apostar pelo site oficial das Loterias da Caixa ou pelo app
- Aposta mínima custa R$ 3,00
O prêmio estimado novamente é de R$ 1,8 milhão.
Manda pra Tribuna!
Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉