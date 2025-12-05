Quase deu namoro: curitibano chega perto do prêmio milionário da Mega-Sena

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O sorteio da Mega-Sena 2947, realizado na noite desta quinta-feira (04/12/2025) no Espaço da Sorte, em São Paulo, apresentou as dezenas 04, 10, 15, 37, 39 e 44 — mas ninguém cravou a combinação completa. Com isso, o prêmio principal, estimado em cerca de R$ 8 milhões, acabou acumulando.

Mesmo sem vencedor na sena, o país voltou as atenções para a quina: 86 apostas acertaram cinco dos seis números sorteados e garantiram uma fatia do valor em jogo.

Entre os premiados está um apostador de Curitiba — ele fez uma aposta simples com 7 dezenas via canal eletrônico — e faturou R$ 29.398,28.

Além dele, houve também ganhadores no interior do Paraná: em Cascavel, PR e em Mandirituba, PR. Essas apostas, segundo os dados oficiais, acertaram a quina e cada uma deve receber o prêmio padrão para cinco acertos.

+ Leia mais Paranaense crava números da Lotofácil 3554 e fatura bolada; Veja o resultado

Mega-Sena e o valor da aposta

A Mega-Sena permite que o apostador marque entre seis e 15 dezenas por aposta, com custo variando conforme a quantidade de números escolhidos — quanto mais dezenas, maior a probabilidade de acerto, mas também maior o valor da aposta.

A aposta mínima — marcando 6 números — custa hoje R$ 6,00.

No caso da aposta vencedora de Curitiba, foram marcadas 7 dezenas, o que aumenta (embora de forma modesta) as chances de acertar a quina ou até mesmo a sena.

Próximo sorteio: acumulado em R$ 12 milhões

Com o prêmio principal acumulado, o próximo sorteio da Mega-Sena está previsto para sábado, dia 06/12/2025 — e segundo as estimativas da Caixa, o prêmio pode alcançar R$ 12 milhões.

Quem quiser tentar a sorte pode fazer sua aposta nas casas lotéricas, pelo portal oficial da Caixa ou pelo app, marcando de 6 a 15 dezenas.

Como participar do próximo sorteio

Vá a uma lotérica ou acesse o portal/app da Caixa — apostas simples custam a partir de R$ 6,00.

Escolha de 6 a 15 números entre os 60 disponíveis. Se preferir, use a “Surpresinha” ou deixe o sistema gerar os números aleatoriamente.

Preste atenção no horário: as apostas simples devem ser registradas até cerca de 20h (horário de Brasília) nas lotéricas ou canais eletrônicos, conforme o regulamento atual da Caixa.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉