Quando os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram, em 5 de dezembro de 2019, que o pagamento de pensão especial a ex-governadores e viúvas era inconstitucional, acabaram decidindo também que R$ 4 milhões seriam poupados anualmente dos cofres do governo do Paraná.

É que cada um dos oito ex-governadores – independentemente do tempo em que ficaram no cargos, sendo que alguns foram poucos dias – recebe R$ 30,4 mil por mês. Por ano, a pensão representa R$ 396 mil em valores brutos para cada beneficiário, considerando também o 13º salário. Duas viúvas também recebiam o mesmo valor e uma tinha benefício menor.

+ Leia mais: Proposta de novo limite territorial tiraria de Curitiba parte do parque de São José dos Pinhais

Mesmo com a decisão do STF, a pensão especial foi paga em dezembro e janeiro, em função do processo de notificação formal. Contudo, o governo estadual informou que o pagamento será interrompido a partir de fevereiro.

Veja quem são os 8 ex-governadores que recebem a aposentadoria:

Paulo Pimentel , que foi governador do Paraná entre 13 de janeiro de 1966 e 15 de março de 1971

, que foi governador do Paraná entre 13 de janeiro de 1966 e 15 de março de 1971 Emilio Hoffmann Gomes , que foi governador do Paraná entre 11 de agosto de 1973 e 15 de março de 1975

, que foi governador do Paraná entre 11 de agosto de 1973 e 15 de março de 1975 João Elísio de Ferraz Campos , que foi governador do Paraná entre 9 de maio de 1986 e 15 de março de 1987

, que foi governador do Paraná entre 9 de maio de 1986 e 15 de março de 1987 Roberto Requião , que foi governador do Paraná entre 15 de março de 1991 e 2 de abril de 1994; e de 1 de janeiro de 2003 e 1 de abril de 2010

, que foi governador do Paraná entre 15 de março de 1991 e 2 de abril de 1994; e de 1 de janeiro de 2003 e 1 de abril de 2010 Mário Pereira , que foi governador do Paraná entre 2 de abril de 1994 e 1 de janeiro de 1995

, que foi governador do Paraná entre 2 de abril de 1994 e 1 de janeiro de 1995 Jaime Lerner , que foi governador do Paraná entre 1 de janeiro de 1995 e 1 de janeiro de 2003

, que foi governador do Paraná entre 1 de janeiro de 1995 e 1 de janeiro de 2003 Orlando Pessuti , que foi governador do Paraná entre 1 de abril de 2010 e 1 de janeiro de 2011

, que foi governador do Paraná entre 1 de abril de 2010 e 1 de janeiro de 2011 Beto Richa, que foi governador do Paraná entre 1 de janeiro de 2011 e 6 de abril de 2018

Quem são as três viúvas de ex-governadores que recebem a “pensão”: