O Paraná registrou nesta sexta-feira (16) mais 1.333 casos de coronavírus, elevando o total de infectados em toda a pandemia para 195.878 – dos quais 77% (150.915) já são considerados recuperados. O número de mortes causadas pela covid-19 também cresceu, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa): são 33 novas vítimas, sendo 11 mulheres e 22 homens, com idades entre 27 e 92 anos.

Eram residentes de Curitiba (7), Londrina (3), Maringá (3), São José dos Pinhais (3), Araucária, Cambé, Campina Grande do Sul, Campo Magro, Cascavel, Castro, Céu Azul, Colombo, Fênix, Mandaguari, Paiçandu, Ponta Grossa, Reserva, Rio Branco do Sul, Santa Fé, São Miguel do Iguaçu e São Sebastião da Moreira. O estado já perdeu para a doença 4.865 pessoas.

Há 5.758 casos sendo monitorados, no aguardo do resultado de exames para comprovar o diagnóstico da patologia. A taxa de ocupação das UTIs SUS adulto exclusivas para a doença segue em 58%, com 598 dos 1.032 leitos ocupados. Na somatória de todos tipos de leitos, nas redes privada e pública, há 1.631 paranaenses internados com suspeita ou confirmação da covid-19.