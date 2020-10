A pandemia causou quatro novas mortes por covid-19 e o vírus Sars-Cov-2 infectou outros 274 moradores de Curitiba, revela o boletim epidemiológico desta sexta-feira (16). Com os novos registros, Curitiba contabiliza 48.486 casos confirmados e 1.401 óbitos de pessoas que moram na cidade e que testaram positivo para infecção por novo coronavírus, desde o mês de março. Mas 44.110 pacientes, que representam cerca de 90,97% dos contaminados, já estão recuperados.

Média de mortes e casos

A capital, que segue em bandeira amarela do protocolo de prevenção ao coronavírus, tem registrado queda em diversos indicadores da pandemia, como mostram os últimos boletins da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Entre os índices que vêm apresentando reduções, está a média móvel de sete dias de novos casos confirmados de covid-19, que é 244,9 nesta sexta-feira – número que é menos da metade do registrado na semana do dia 20 de julho, que era de 554,1.

LEIA MAIS – Greca compara Curitiba à Europa e diz que pandemia ‘não é o caos pra educação’

“Isso confirma a tendência de queda de casos novos em moradores de Curitiba nas últimas semanas”, comemora a Marion Burger, médica infectologista da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba.

Além dos casos confirmados, a quantidade de mortes provocadas pela doença também caiu, por semana de ocorrência. A SMS informa que em julho, a média foi de 100 óbitos por semana, e desde setembro, o índice diminuiu para 50 falecimentos por covid-19 a cada semana.

Casos ativos e retransmissão

O total de casos ativos de covid-19 – aqueles em que o paciente está em fase de transmissão da doença também tem diminuído nas últimas semanas. Nesta sexta-feira, Curitiba tem 2.975 casos ativos. No dia anterior, o número era ligeiramente menor, de 2.958 e há uma semana, a capital contava com 3.329 casos ativos.

VEJA TAMBÉM – Ônibus de Curitiba seguem lotados na pandemia mesmo com ajuda financeira às empresas, diz TCE

Nesta sexta-feira, ainda segundo os painéis da SMS, a taxa de replicação da doença (Rt) – que mostra para quantas pessoas um paciente pode transmitir o vírus Sars-Cov-2 – é de 0,96. Há sete dias o Rt era de 0,91 na cidade. Valores considerados positivos pelas autoridades de saúde, por estarem abaixo de 1 – o que significa que um infectado com a covid-19 está transmitindo a doença para menos de uma pessoa.

Óbitos por covid-19

As novas vítimas fatais da covid-19 são três homens e uma mulher, que tinham entre 64 e 88 anos de idade. Segundo a secretaria, além da idade, todos tinham doenças crônicas e fatores de risco para complicações provocadas pela doença. Três destas mortes aconteceram nas últimas 48 horas, as demais, ocorreram em outras datas, que não foram divulgadas.

Ocupação nas UTIs

Em Curitiba, 71% dos 285 leitos de UTI exclusivos para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS) estão ocupados nesta sexta-feira. De acordo com a prefeitura, ainda há 82 leitos do livres nos hospitais da rede pública. Podem ser atendidos nestes leitos os pacientes com diagnóstico de coronavírus ou com quadro de síndrome respiratória aguda grave (SRAG).