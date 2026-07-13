Paraná crava -0,6 ºC hoje: massa de ar polar deixa 3 cidades abaixo de 1 ºC

Três cidades do Paraná amanheceram com temperaturas abaixo de 1 ºC nesta segunda-feira (13). A menor mínima foi registrada em General Carneiro, onde a estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) marcou -0,6 ºC. Em Guarapuava, os termômetros do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) chegaram a -0,2 ºC, enquanto Palmas registrou 0,8 ºC.
Na Região Metropolitana de Curitiba, o frio também foi intenso. A capital amanheceu com 5,5 ºC, segundo o Inmet, enquanto Pinhais registrou 3,9 ºC. Na cidade vizinha a capital, a temperatura favoreceu a formação de geada em diversos pontos da cidade.
Já no Litoral, as temperaturas permaneceram mais elevadas. Morretes registrou mínima de 11,3 ºC, Antonina de 13,3 ºC, e Guaraqueçaba e Paranaguá amanheceram com temperaturas acima de 14 ºC.
Confira, a seguir, as menores temperaturas registradas no Paraná nesta manhã:
- General Carneiro: -0,6 °C (INMET) e 0,7 °C (Simepar)
- Guarapuava: -0,2 °C (Simepar) e 0 ºC (Entre Rios – Simepar)
- Palmas: 0,8 °C (Horizonte – Simepar) e 2 ºC (Simepar)
- Colombo (INMET): 2,7 °C
- Lapa (Simepar): 3,0 °C
- Ponta Grossa (Simepar): 3,3 °C
- Fazenda Rio Grande (Simepar): 3,4 °C
- Cascavel (Simepar): 3,5 °C
- Pinhais (Simepar): 3,9 °C
- Ivaí (INMET): 4,3 °C
- Jaguariaíva (Simepar): 4,4 °C
- Santa Maria Do Oeste (Simepar): 4,5 °C
- União da Vitória (Simepar): 4,5 °C
- Toledo (Simepar): 4,6 °C
- Irati (Simepar): 4,7 °C
- Telêmaco Borba (Simepar): 4,7 °C
- Francisco Beltrão (Simepar): 5,1 °C
- Palotina (Simepar): 5,3 °C
- Laranjeiras Do Sul (Simepar): 5,4 °C
- Ventania (INMET): 5,4 °C
- Curitiba (INMET): 5,5 °C
- Goioerê (INMET): 5,5 °C
- Marechal Cândido Rondon (INMET): 5,5 °C
Massa de ar polar mantém frio no Paraná
A massa de ar polar que atua sobre o estado mantém as temperaturas baixas ao longo desta segunda-feira. Segundo o Simepar, nenhuma região deve ultrapassar os 23 ºC, e há possibilidade de formação de nevoeiros em áreas da Serra do Mar durante o amanhecer.
O tempo começa a mudar a partir de quinta-feira (16), quando a massa de ar frio perde intensidade. As máximas poderão chegar a 30 ºC no Noroeste e 24 ºC no Leste, enquanto a previsão de chuva permanece restrita ao próximo fim de semana.
Geadas continuam até quinta-feira
A previsão indica novas geadas para a manhã de terça-feira (14), principalmente entre a região Central, os Campos Gerais e a divisa com São Paulo. As condições mais favoráveis para geadas de maior intensidade permanecem em Palmas e municípios vizinhos.
Na quarta-feira (15), o fenômeno deve ocorrer de forma mais isolada entre Palmas, Pato Branco e Guarapuava. Já na quinta-feira (16), com o enfraquecimento da massa de ar polar, as geadas tendem a ficar restritas a pontos do Centro-Sul do Paraná.