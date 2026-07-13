Inverno

Paraná crava -0,6 ºC hoje: massa de ar polar deixa 3 cidades abaixo de 1 ºC

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 13/07/26 08h55
Prefira a Tribuna no Google
Imagem mostra um cenário de campo, com um pinheiro ao lado esquerdo, montanhas ao fundo e geada na plantação. A imagem tem ainda uma estrada de terra bem no canto inferior esquerdo.
Frio intenso gerado por massa de ar polar derrubou temperatura no Paraná. Foto: Arquivo/Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Três cidades do Paraná amanheceram com temperaturas abaixo de 1 ºC nesta segunda-feira (13). A menor mínima foi registrada em General Carneiro, onde a estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) marcou -0,6 ºC. Em Guarapuava, os termômetros do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) chegaram a -0,2 ºC, enquanto Palmas registrou 0,8 ºC.

Na Região Metropolitana de Curitiba, o frio também foi intenso. A capital amanheceu com 5,5 ºC, segundo o Inmet, enquanto Pinhais registrou 3,9 ºC. Na cidade vizinha a capital, a temperatura favoreceu a formação de geada em diversos pontos da cidade.

+ Leia mais

Já no Litoral, as temperaturas permaneceram mais elevadas. Morretes registrou mínima de 11,3 ºC, Antonina de 13,3 ºC, e Guaraqueçaba e Paranaguá amanheceram com temperaturas acima de 14 ºC.

Confira, a seguir, as menores temperaturas registradas no Paraná nesta manhã:

  • General Carneiro: -0,6 °C (INMET) e 0,7 °C (Simepar)
  • Guarapuava: -0,2 °C (Simepar) e 0 ºC (Entre Rios – Simepar)
  • Palmas: 0,8 °C (Horizonte – Simepar) e 2 ºC (Simepar)
  • Colombo (INMET): 2,7 °C
  • Lapa (Simepar): 3,0 °C
  • Ponta Grossa (Simepar): 3,3 °C
  • Fazenda Rio Grande (Simepar): 3,4 °C
  • Cascavel (Simepar): 3,5 °C
  • Pinhais (Simepar): 3,9 °C
  • Ivaí (INMET): 4,3 °C
  • Jaguariaíva (Simepar): 4,4 °C
  • Santa Maria Do Oeste (Simepar): 4,5 °C
  • União da Vitória (Simepar): 4,5 °C
  • Toledo (Simepar): 4,6 °C
  • Irati (Simepar): 4,7 °C
  • Telêmaco Borba (Simepar): 4,7 °C
  • Francisco Beltrão (Simepar): 5,1 °C
  • Palotina (Simepar): 5,3 °C
  • Laranjeiras Do Sul (Simepar): 5,4 °C
  • Ventania (INMET): 5,4 °C
  • Curitiba (INMET): 5,5 °C
  • Goioerê (INMET): 5,5 °C
  • Marechal Cândido Rondon (INMET): 5,5 °C

Massa de ar polar mantém frio no Paraná

A massa de ar polar que atua sobre o estado mantém as temperaturas baixas ao longo desta segunda-feira. Segundo o Simepar, nenhuma região deve ultrapassar os 23 ºC, e há possibilidade de formação de nevoeiros em áreas da Serra do Mar durante o amanhecer.

O tempo começa a mudar a partir de quinta-feira (16), quando a massa de ar frio perde intensidade. As máximas poderão chegar a 30 ºC no Noroeste e 24 ºC no Leste, enquanto a previsão de chuva permanece restrita ao próximo fim de semana.

Geadas continuam até quinta-feira

A previsão indica novas geadas para a manhã de terça-feira (14), principalmente entre a região Central, os Campos Gerais e a divisa com São Paulo. As condições mais favoráveis para geadas de maior intensidade permanecem em Palmas e municípios vizinhos.

Na quarta-feira (15), o fenômeno deve ocorrer de forma mais isolada entre Palmas, Pato Branco e Guarapuava. Já na quinta-feira (16), com o enfraquecimento da massa de ar polar, as geadas tendem a ficar restritas a pontos do Centro-Sul do Paraná.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.