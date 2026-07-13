Trânsito em Curitiba: 9 vias têm bloqueios hoje por obras. Veja onde não passar

Motoristas e pedestres que circulam por Curitiba nesta segunda-feira (13) devem se preparar para lentidão e desvios em decorrência de grandes frentes de obras urbanas. A intervenção de maior impacto ocorre nos limites entre o Tarumã, Bairro Alto e Capão da Imbuia, onde o tráfego na Avenida Victor Ferreira do Amaral sofre interrupções severas para a colocação de vigas em um novo viaduto. Além disso, projetos de mobilidade e manutenção emergencial geram bloqueios parciais e totais em vias estruturais do Centro, Centro Cívico e Portão.

Obras

Na Avenida Victor Ferreira do Amaral, a operação de transporte e lançamento de vigas do Viaduto Curitiba-Pinhais exige bloqueios totais das 9h às 17h. O tráfego é interrompido a partir do cruzamento com a Rua Hayton da Silva Pereira, usada como desvio principal. Há bloqueio total também na rotatória da Rua Paulo Kissula com as ruas Edson Zacarias Cordeiro e Guilherme Weiss, proibindo o acesso e o estacionamento no trecho. A Rua Delouds Zilio Homann está fechada para acesso à Paulo Kissula. Moradores e comércios locais têm acesso controlado pelas ruas Marechal José Agostinho dos Santos e Raul Caron, mas há interdição total da Rua Pastor Manoel Virgínio dos Santos até a Paulo Kissula.

No Centro Cívico, as intervenções de drenagem na Rua Aristides Teixeira mantêm o trecho entre a Rua Mateus Leme e a Avenida Cândido de Abreu totalmente bloqueado das 8h às 17h. Fora desse horário, o tráfego flui com restrição na faixa da direita. Os desvios recomendados são pelas ruas Roberto Barrozo, Nilo Peçanha e Barão de Antonina, ou pelo circuito das ruas Mateus Leme, Professor Benedito Nicolau dos Santos, Conselheiro Raul Viana, Jacy Loureiro de Campos e Ernani Santiago de Oliveira.

No Centro, o cruzamento da Rua João Negrão com a Avenida Sete de Setembro segue com bloqueio parcial em meia pista por conta dos serviços no BRT Leste/Oeste, exigindo atenção redobrada dos condutores devido ao afunilamento do tráfego.

No Portão, a Rua Francisco Frischmann (rápida Centro-Portão) tem interdição parcial em uma das faixas no trecho compreendido entre as ruas Sylvio Zeny e Engenheiro Niepce da Silva, em razão de trabalhos de fresa e recapeamento no asfalto.

No Seminário, a requalificação viária restringe a Rua Major Heitor Guimarães a apenas uma faixa de circulação, na pista da direita, no trecho entre as ruas Pedro Viriato Parigot de Souza e Monsenhor Ivo Zanlorenzi. O estreitamento começa antes, na altura da Rua Engenheiro Serafim Voloschen, onde a via passa de três para duas faixas. A alteração segue pelo menos até o dia 20 de julho.

No Hauer, a Rua Roberto Hauer está totalmente bloqueada entre a Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão e a marginal oeste do Canal Belém. Condutores devem desviar pela Rua José Rietmeyer ou utilizar a Linha Verde no sentido da Avenida Senador Salgado Filho. A alteração segue pelo menos até o dia 16 de julho, quinta-feira.

No Capão Raso, dois pontos registram bloqueios totais: a Rua Naby Paraná, no trecho entre as ruas Thereza Fontana Alves e Gerson Felício dos Santos (com desvio pelas ruas Vereador Adeodato Volpi, José Dorigo, Bortolo Gusso e José Gomes de Abreu); e a Rua Professor João Mazzarotto, a partir do cruzamento com a Rua Santa Regina em direção à Rua Antônio de Freitas Barbosa, tendo a Rua João Marquesi como rota alternativa. A alteração segue pelo menos até o dia 31 de julho.

Bloqueios

No Tatuquara, as ruas José Luiz Garratini, João Maria Franco de Morais e Noca Correia Reinhardt, na Vila Zanon, operam com bloqueios parciais diários, sempre entre 9h e 16h30, para a execução de serviços de drenagem e melhorias no pavimento. A previsão é que a obra termine no dia 3 de agosto, dependendo das condições climáticas.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.