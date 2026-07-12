Bairros da Grande Curitiba podem ficar sem água neste domingo; veja a lista

Bairros de Curitiba podem ficar sem água neste domingo (12) devido a problemas operacionais. De acordo com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), a normalização do abastecimento está prevista para a manhã desta segunda-feira (13).
Podem ficar sem água os seguintes bairros:
- Butiatuvinha
- Cascatinha
- Orleans
- Santa Felicidade
- São Braz
- Santo Inácio
A Sanepar orienta a fazer o uso econômico da água, priorizando a água tratada para alimentação e higiene. Segundo a Companhia, podem ser afetados imóveis sem caixa-d’água.
Falta de água em Fazenda Rio Grande
Dez bairros de Fazenda Rio Grande também estão sem água neste domingo (12). A normalização do abastecimento deve ocorrer durante a madrugada desta segunda-feira.
Confira os bairros afetados:
- Estados
- Eucaliptos
- Campo do Rio
- Gralha Azul
- Iguaçu
- Nações
- Santa Terezinha
- Santa Helena
- Santa Maria
- Parque Industrial
Contato com a Sanepar
O Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo Minha Sanepar (Android e IOs) ou consulte o site, acessando o menu Minha Sanepar.