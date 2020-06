Em boletim divulgado nesta quinta-feira (4), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), informa que o Paraná registrou mais 327 casos de coronavírus e 10 mortes em decorrência da doença nas últimas 24 horas. Além de ser o terceiro dia consecutivo com mais de 300 confirmações, a soma de mortes é recorde desde o início da pandemia. O estado chegou a 5.820 casos confirmados e 215 óbitos.

As Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em todo território estadual estão com 40% de ocupação, ou seja, são 226 leitos sendo utilizados. Seguem em investigação 1.971 pacientes com sintomas suspeitos, enquanto 32.689 exames já apontaram resultados negativos até aqui. Estão livres do coronavírus, 2.267 pacientes.

As novas mortes notificadas são de pacientes que já estavam internados e foram a óbito entre os dias 1º e 3 de junho. São seis mulheres e quatro homens com idades que variam entre 37 e 84 anos. A contagem de moradores de outros estados que tiveram a doença registrada em solo paranaense é de 75 casos e 5 óbitos – não incluídos na soma final do estado.

Infográfico…

