Paraná tem recorde de abate de bovinos e suínos em 2025

A pecuária paranaense atingiu números jamais vistos antes no 2º trimestre de 2025. Segundo os dados divulgados nesta quarta-feira (10) pelo IBGE, o Estado quebrou recordes no abate de bovinos e suínos, superando até mesmo os números do trimestre anterior, e manteve sua posição como líder nacional na produção de frangos. A produção de leite, ovos e couro também se destaca entre as maiores do país.

No setor suíno, o Paraná conseguiu um aumento de 60,09 mil cabeças em comparação ao 1º trimestre, chegando ao impressionante número de 3,25 milhões de animais abatidos – o maior volume para um período de três meses desde que o IBGE começou a fazer esse levantamento. Com esse desempenho, o Estado segue na segunda posição nacional, respondendo por 21,7% da produção brasileira, ficando atrás apenas de Santa Catarina, que detém 28% do mercado.

Entre abril e junho deste ano, o Estado também registrou seu melhor desempenho histórico na produção de carne bovina desde 1997, quando o IBGE iniciou a série de dados. Foram 394 mil cabeças abatidas, um crescimento de 27,5 mil unidades em relação ao primeiro trimestre e 30 mil a mais na comparação com o mesmo período do ano passado.

O Paraná também reafirmou sua liderança como maior produtor nacional de frangos, sendo responsável por 558,6 milhões de unidades abatidas no 2º trimestre. Esse volume representa 34,1% de toda a produção brasileira no período. Santa Catarina (13,7%) e Rio Grande do Sul (11,4%) completam as primeiras posições, evidenciando a força da região Sul neste segmento do mercado.

Derivados

Além das carnes, o Estado também mostrou resultados expressivos em produtos derivados da criação animal. A produção de leite chegou a 1,017 bilhão de litros no 2º trimestre, um aumento de 120,04 milhões em comparação ao trimestre anterior – o segundo maior crescimento entre os estados brasileiros, atrás apenas do Rio Grande do Sul (122,06 milhões). Com esse resultado, o Paraná mantém a vice-liderança nacional, com 15,7% de participação, ficando atrás somente de Minas Gerais (23,8%).

Do total produzido, 99,8% foi destinado à industrialização. Com esse desempenho, o Estado completa um ano inteiro (quatro trimestres consecutivos) acima da marca de 1 bilhão de litros de leite adquiridos e industrializados.

Na produção de ovos de galinha, o Paraná alcançou 115,6 milhões de dúzias no 2º trimestre, resultado que posiciona o Estado como o terceiro maior produtor nacional, com 9,3% da produção total, atrás de São Paulo (25,6%) e Minas Gerais (9,9%). Também houve crescimento no número de estabelecimentos participantes da pesquisa (granjas) e no total de galinhas poedeiras, que chegou a 22,48 milhões – o maior número já registrado na série histórica.

Na indústria do couro bovino, a quantidade adquirida para curtimento aumentou de 788,9 mil para 807,2 mil unidades entre o 1º e o 2º trimestre. Do total, 594,2 mil peças passaram efetivamente pelo processo de curtimento nos curtumes paranaenses até junho.