O Paraná já registra no total 987 casos confirmados de pessoas com coronavírus e 50 mortes, revela boletim divulgado neste domingo (19) pela Secretaria Estadual da Saúde. De acordo com o levantamento, dos 50 mortos, três não residiam no estado. Na comparação com o boletim anterior, de sábado (18), são mais 42 casos confirmados e mais três mortes, em apenas 24 horas. Os pacientes que morreram são dois homens de Apucarana (com 47 anos e 51 anos) e uma mulher de Londrina (de 56 anos). Todos os pacientes estavam internados.

Os novos 42 casos foram registrados nos seguintes municípios: Amaporã, Assis Chateaubriand, Campo Largo, Cascavel, Cruzeiro do Sul, Curitiba, Guaíra, Guarapuava, Lapa, Londrina, Maringá, Paranacity, Pato Branco, Pinhais, Planaltina do Paraná, Ponta Grossa, Ramilândia, Santa Terezinha de Itaipu, Tamboara.

Casos no Brasil