Um novo recorde de casos de coronavírus foi registrado no Paraná nesta sexta-feira (28). Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), o estado teve um acréscimo de 2.866 ocorrências de covid-19 em relação ao dia anterior. Também foram somadas mais 41 mortes ocasionadas pela doença. Com isso, a pandemia já contabilizou 125.601 casos e 3.155 óbitos no Paraná.

As novas vítimas são 16 mulheres e 25 homens, com idades variando de 20 a 100 anos. Dos infectados, 85.464 são considerados recuperados. Há 7.200 exames de paranaenses com sintomas aguardando resultado, dos quais 1.035 estão internados. Atualmente, 1.180 pessoas com diagnóstico confirmado estão internadas em todo o estado – 924 em leitos SUS (424 em UTI) e 256 em hospitais.

